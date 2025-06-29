Помощник Путина раскрыл, чего ждет Москва от США по вопросу «раздражителей»

Москва ожидает решения Вашингтона по возобновлению контактов между Россией и США по вопросам так называемых «взаимных раздражителей». Об этом 29 июня заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия 1», подчеркнув, что инициатива теперь остается за американской стороной.
«Это должен быть прежде всего сигнал от госдепартамента, потому что это именно госдепартамент отложил или перенес согласованную встречу. Но договоренность о том, чтобы плотно работать по этому треку, эта договоренность сохраняется. Она была достигнута при первых контактах по телефону между нашими двумя лидерами», — сообщил Юрий Ушаков.
Помощник президента напомнил, что договоренность о продолжении диалога по данному направлению сохраняет силу и была достигнута в ходе телефонных переговоров между руководителями России и Соединенных Штатов. Вопросы, относящиеся к «взаимным раздражителям», обсуждаются на рабочем уровне между профильными ведомствами двух стран.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что после двух раундов консультаций по «раздражителям» третий раунд был отложен по инициативе США, и Москва ожидает новых предложений от Вашингтона. Российско-американские контакты продолжаются через посольства и телефонные переговоры на высшем уровне.
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