29 июня 2025
28 июня 2025

Екатеринбург вошел в топ городов России по строительству жилья

Екатеринбург вошел в топ городов России по объему вводимого жилья за 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Екатеринбурге объем введенного жилья за 2024 год составила 1768 тысяч квадратных метров
Всего в Екатеринбурге объем введенного жилья за 2024 год составила 1768 тысяч квадратных метров Фото:

Екатеринбург вошел в пятерку российских городов по объему вводимого жилья. В 2024 году в городе было построено почти 1,8 тысячи квадратных метров жилья.

Среди городов с населением свыше 500 тысяч человек Екатеринбург занял четвертое место, согласно рейтингу РИА Новости. На первом месте оказалась Москва, следом идет Краснодар, а потом Санкт-Петербург. Столица Свердловской области обогнала Новосибирск, Омск и Казань.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отмечал высокий уровень строительной отрасли и городской среды в Екатеринбурге, а также хвалил работу местных властей на федеральном форуме. Кроме того, по итогам 2024 года Екатеринбург занял первое место среди городов-миллионников по потенциалу рынка жилья, а продажи квартир достигли 1,23 миллиона квадратных метров.

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Екатеринбург вошел в пятерку российских городов по объему вводимого жилья. В 2024 году в городе было построено почти 1,8 тысячи квадратных метров жилья. Среди городов с населением свыше 500 тысяч человек Екатеринбург занял четвертое место, согласно рейтингу РИА Новости. На первом месте оказалась Москва, следом идет Краснодар, а потом Санкт-Петербург. Столица Свердловской области обогнала Новосибирск, Омск и Казань. Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отмечал высокий уровень строительной отрасли и городской среды в Екатеринбурге, а также хвалил работу местных властей на федеральном форуме. Кроме того, по итогам 2024 года Екатеринбург занял первое место среди городов-миллионников по потенциалу рынка жилья, а продажи квартир достигли 1,23 миллиона квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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