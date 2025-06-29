Екатеринбург вошел в топ городов России по строительству жилья

Екатеринбург вошел в пятерку российских городов по объему вводимого жилья. В 2024 году в городе было построено почти 1,8 тысячи квадратных метров жилья.
Среди городов с населением свыше 500 тысяч человек Екатеринбург занял четвертое место, согласно рейтингу РИА Новости. На первом месте оказалась Москва, следом идет Краснодар, а потом Санкт-Петербург. Столица Свердловской области обогнала Новосибирск, Омск и Казань.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отмечал высокий уровень строительной отрасли и городской среды в Екатеринбурге, а также хвалил работу местных властей на федеральном форуме. Кроме того, по итогам 2024 года Екатеринбург занял первое место среди городов-миллионников по потенциалу рынка жилья, а продажи квартир достигли 1,23 миллиона квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!