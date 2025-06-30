Сальдо рассказал о рейдах российских военных на правый берег Днепра

Российские военные регулярно проводят рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, подобные операции стали элементом оперативной тактики российских подразделений.
«Да, такие действия ведутся. Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость проведения спецоперации на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. В октябре того же года российский лидер подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. ВС РФ и сегодня планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом.
Ранее Сальдо сообщал, что российские разведывательно-диверсионные группы действуют непосредственно на правобережье Днепра. По его информации, отдельные подразделения заходили в районы населенных пунктов Кизомыс, Бургунка и Николаевка.
Херсонская область расположена в устье Днепра и омывается Азовским и Черным морями. По данным российских властей, после референдума в сентябре 2022 года регион вошел в состав России. Сейчас под контролем Москвы находится примерно 75% территории области, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем Вооруженных сил Украины. Украинская сторона не признает итогов референдума и продолжает обстрелы территории региона.
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