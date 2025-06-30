Сальдо рассказал о рейдах российских военных на правый берег Днепра

Сальдо: российские военные регулярно проводят рейды на правый берег Днепра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ проводят рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил Сальдо
ВС РФ проводят рейды на оккупированный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, заявил Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные регулярно проводят рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, подобные операции стали элементом оперативной тактики российских подразделений.

«Да, такие действия ведутся. Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость проведения спецоперации на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. В октябре того же года российский лидер подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. ВС РФ и сегодня планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом.

Ранее Сальдо сообщал, что российские разведывательно-диверсионные группы действуют непосредственно на правобережье Днепра. По его информации, отдельные подразделения заходили в районы населенных пунктов Кизомыс, Бургунка и Николаевка.

Херсонская область расположена в устье Днепра и омывается Азовским и Черным морями. По данным российских властей, после референдума в сентябре 2022 года регион вошел в состав России. Сейчас под контролем Москвы находится примерно 75% территории области, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем Вооруженных сил Украины. Украинская сторона не признает итогов референдума и продолжает обстрелы территории региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные регулярно проводят рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, подобные операции стали элементом оперативной тактики российских подразделений. «Да, такие действия ведутся. Наши подразделения проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций противника. Это часть оперативной тактики, направленной на сдерживание ВСУ и разведку», — заявил Сальдо. Его слова передает РИА «Новости». Президент России Владимир Путин в феврале 2022 года признал необходимость проведения спецоперации на Украине. Он уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. В октябре того же года российский лидер подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. ВС РФ и сегодня планомерно продвигаются в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. Ранее Сальдо сообщал, что российские разведывательно-диверсионные группы действуют непосредственно на правобережье Днепра. По его информации, отдельные подразделения заходили в районы населенных пунктов Кизомыс, Бургунка и Николаевка. Херсонская область расположена в устье Днепра и омывается Азовским и Черным морями. По данным российских властей, после референдума в сентябре 2022 года регион вошел в состав России. Сейчас под контролем Москвы находится примерно 75% территории области, тогда как правобережная часть, включая город Херсон, остается под контролем Вооруженных сил Украины. Украинская сторона не признает итогов референдума и продолжает обстрелы территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...