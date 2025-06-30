В Амурской области задержали мужчину при попытке поджога здания военкомата. Видео

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В Приамурье задержали мужчину при попытке поджога военкомата
В Приамурье задержали мужчину при попытке поджога военкомата Фото:

В Амурской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали мужчину при попытке поджога здания военного комиссариата. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Амурской области. По данным ведомства, задержанный является жителем региона и активным участником проукраинского канала в мессенджере Telegram.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, житель Амурской области, активный участник проукраинского канала в иностранном мессенджере Telegram задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области», — сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что мужчина пытался воспрепятствовать отправке военнослужащих в зону СВО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

В операции по задержанию принимали участие сотрудники УФСБ России по Амурской области, УФСБ России по Восточному военному округу, а также специалисты Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД. Подозреваемый заключен под стражу, следствие продолжает необходимые оперативно-разыскные и следственные действия.

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В Амурской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали мужчину при попытке поджога здания военного комиссариата. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Амурской области. По данным ведомства, задержанный является жителем региона и активным участником проукраинского канала в мессенджере Telegram. «В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, житель Амурской области, активный участник проукраинского канала в иностранном мессенджере Telegram задержан при попытке поджога здания военного комиссариата Амурской области», — сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что мужчина пытался воспрепятствовать отправке военнослужащих в зону СВО. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. В операции по задержанию принимали участие сотрудники УФСБ России по Амурской области, УФСБ России по Восточному военному округу, а также специалисты Центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД. Подозреваемый заключен под стражу, следствие продолжает необходимые оперативно-разыскные и следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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