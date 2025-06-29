29 июня 2025

В Металлургическом районе Челябинска на месяц ограничат проезд по одной из улиц. Схема

В Челябинске на месяц ограничат проезд по улице 32-ой Годовщины Октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будет закрыт для проведения ремонтных работ
Проезд будет закрыт для проведения ремонтных работ Фото:

В Челябинске для проведения работ по прокладке ливневой канализации на участке улицы 32-й Годовщины Октября в Металлургическом районе вводятся ограничения для движения автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Движение по улице 32-ой Годовщины Октября ограничено. В связи со строительством участка сети ливневой канализации до 30 июля ограничено движение транспорта по улице 32-ой Годовщины Октября от улицы Доменной до Бухарской», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Водителей просят учитывать изменения. 

В Челябинске ранее частично было перекрыто движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения действовали с 27 мая и продлятся до 1 июня. 

Проезд на участке закрыт до 30 июля
Проезд на участке закрыт до 30 июля
Фото:

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В Челябинске для проведения работ по прокладке ливневой канализации на участке улицы 32-й Годовщины Октября в Металлургическом районе вводятся ограничения для движения автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «Движение по улице 32-ой Годовщины Октября ограничено. В связи со строительством участка сети ливневой канализации до 30 июля ограничено движение транспорта по улице 32-ой Годовщины Октября от улицы Доменной до Бухарской», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Водителей просят учитывать изменения.  В Челябинске ранее частично было перекрыто движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения действовали с 27 мая и продлятся до 1 июня. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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