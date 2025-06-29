В Челябинске для проведения работ по прокладке ливневой канализации на участке улицы 32-й Годовщины Октября в Металлургическом районе вводятся ограничения для движения автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Движение по улице 32-ой Годовщины Октября ограничено. В связи со строительством участка сети ливневой канализации до 30 июля ограничено движение транспорта по улице 32-ой Годовщины Октября от улицы Доменной до Бухарской», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. Водителей просят учитывать изменения.
В Челябинске ранее частично было перекрыто движение на пересечении улицы Сталеваров и шоссе Металлургов из-за реконструкции теплотрассы. Ограничения действовали с 27 мая и продлятся до 1 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!