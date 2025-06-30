Протестующие в Сербии перекрыли улицы почти во всех городах страны

В Сербии участники протестного движения заблокировали дороги и транспортные узлы в 19 городах страны. Причем только в столичном Белграде были перекрыты 24 точки. Об этом сообщают сами организаторы акций в соцсетях. Всего в стране насчитывается 29 городов.
"Перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Трассы блокируют в том числе с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов", — передают РИА Новости, ссылаясь на соцсети.
Массовые выступления начались еще в субботу, когда по оценкам участников, на площади Славия и соседних улицах Белграда собрались около 36 тысяч человек — студентов и сторонников оппозиции. Они выдвинули ультиматум властям с требованием объявить дату досрочных выборов, а также убрать палаточный лагерь сторонников действующего президента Александра Вучича перед зданием парламента. По официальным данным, в результате протестных акций пострадали 48 сотрудников полиции, задержаны 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев: их активная фаза началась после трагедии в Нови-Саде осенью 2024 года, когда обрушение козырька вокзала привело к гибели 15 человек. С тех пор студенты и оппозиция регулярно выходят на улицы, требуя досрочных выборов и реформ, а с марта часть активистов держит палаточный лагерь у администрации президента.
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