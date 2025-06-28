Сербию вновь захлестнула волна народных протестов, студенты перекрыли центр Белгорода

В Сербии студенты и оппозиционные активисты заблокировали площадь Славия и прилегающие улицы в центре Белграда, требуя от властей назначить дату досрочных парламентских выборов. Об этом сообщают российские журналисты с места событий.
«Студенты, блокирующие работу вузов Сербии уже семь месяцев, собрались на площади Славия в центре города. Движение транспорта блокировано на круговой развязке на площади и на нескольких прилегающих улицах. Многие пришли с плакатами и национальными флагами. Они свистят, гудят в вувузелы и скандируют лозунги», — сообщает РИА Новости. Протестующие требуют официального объявления дат досрочных выборов в стране.
Президент Сербии Александр Вучич накануне выразил опасения по поводу возможных проявлений насилия во время предстоящего митинга. Параллельно с этим участники движения «Студенты 2.0», которые с марта проводят акцию в формате палаточного лагеря у здания администрации президента, организовали у здания парламента литературный вечер.
В Сербии вспыхнули массовые волнения после трагедии в Нови-Саде, где 1 ноября 2024 года бетонный козырек железнодорожного вокзала рухнул на людей, унеся жизни 15 человек.
После трагедии на улицы города вышли сотни жителей, требуя прозрачного расследования причин происшествия и наказания виновных. Протесты распространились и на другие города, жители которых выражают недовольство качеством работ по государственным контрактам и требуют пересмотра системы контроля за строительством и реконструкцией объектов городской инфраструктуры. Наиболее активные протестные мероприятия проходили в Сербии в марте этого года.
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