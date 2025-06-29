ТРЦ «Гринвич» прекратил работать с 30 июня. Двери в торговый центр опечатаны, передает корреспондент URA.RU.
«Двери опечатаны. Помимо полиции, судебные приставы на месте», — сказал корреспондент.
Также закрылся и выход со станции метро «Геологическая», который находится в «Гринвиче». Информации о том, когда выход начнет вновь работать, нет.
Ранее URA.RU сообщало, что руководство торгового центра приняло решение временно приостановить работу. Это связано с масштабной модернизацией и интеграцией инженерных и противопожарных систем безопасности.
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