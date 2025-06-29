29 июня 2025

ТРЦ «Гринвич» закрылся — двери опечатали. Фото

Возле ТРЦ «Гринвич» заметили автомобили полиции и судебных приставов
© Служба новостей «URA.RU»
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Возле ТРЦ заметили полицейских и судебных приставов
Возле ТРЦ заметили полицейских и судебных приставов Фото:

ТРЦ «Гринвич» прекратил работать с 30 июня. Двери в торговый центр опечатаны, передает корреспондент URA.RU. 

«Двери опечатаны. Помимо полиции, судебные приставы на месте», — сказал корреспондент. 

Также закрылся и выход со станции метро «Геологическая», который находится в «Гринвиче». Информации о том, когда выход начнет вновь работать, нет. 

Ранее URA.RU сообщало, что руководство торгового центра приняло решение временно приостановить работу. Это связано с масштабной модернизацией и интеграцией инженерных и противопожарных систем безопасности. 

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ТРЦ «Гринвич» прекратил работать с 30 июня. Двери в торговый центр опечатаны, передает корреспондент URA.RU.  «Двери опечатаны. Помимо полиции, судебные приставы на месте», — сказал корреспондент.  Также закрылся и выход со станции метро «Геологическая», который находится в «Гринвиче». Информации о том, когда выход начнет вновь работать, нет.  Ранее URA.RU сообщало, что руководство торгового центра приняло решение временно приостановить работу. Это связано с масштабной модернизацией и интеграцией инженерных и противопожарных систем безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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