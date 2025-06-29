29 июня 2025

В Свердловской области выяснили, почему задерживают выплаты участникам СВО

Депутат ГД Иванов: выплаты свердловским бойцам СВО задерживались из-за сбоя
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблема касается тех бойцов, кто подписывал контракт за пределами региона
Проблема касается тех бойцов, кто подписывал контракт за пределами региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Свердловской области выявили причину задержки выплат мобилизованным и контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. Как сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, обращения по поводу невыплаты региональных пособий начали массово поступать от военнослужащих в конце зимы 2025-го.

«Для получения регвыплаты в системе „Алушта“ должна быть проставлена отметка о региональной принадлежности военнослужащего. На практике были случаи, когда жителя Свердловской области по контракту „проводили“ через другой регион, причем без ведома контрактника», — написал Иванов в своем Telegram-канале. Оформление бойцов через другие регионы депутат называет основной причиной задержек.

Он добавил, что в 2024 году произошел сбой в коммуникации между региональными органами и военным ведомством. В результате органы соцподдержки Свердловской области не могли своевременно получить данные о том, где именно был оформлен контракт и была ли перечислена соответствующая выплата.

В течение трех месяцев специалисты работали над устранением проблемы в регионе. «В итоге добились прогресса. В случае с регвыплатами у нас установился тесный рабочий контакт с министерством общественной безопасности Свердловской области», — отметил Иванов.

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В Свердловской области выявили причину задержки выплат мобилизованным и контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. Как сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, обращения по поводу невыплаты региональных пособий начали массово поступать от военнослужащих в конце зимы 2025-го. «Для получения регвыплаты в системе „Алушта“ должна быть проставлена отметка о региональной принадлежности военнослужащего. На практике были случаи, когда жителя Свердловской области по контракту „проводили“ через другой регион, причем без ведома контрактника», — написал Иванов в своем Telegram-канале. Оформление бойцов через другие регионы депутат называет основной причиной задержек. Он добавил, что в 2024 году произошел сбой в коммуникации между региональными органами и военным ведомством. В результате органы соцподдержки Свердловской области не могли своевременно получить данные о том, где именно был оформлен контракт и была ли перечислена соответствующая выплата. В течение трех месяцев специалисты работали над устранением проблемы в регионе. «В итоге добились прогресса. В случае с регвыплатами у нас установился тесный рабочий контакт с министерством общественной безопасности Свердловской области», — отметил Иванов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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