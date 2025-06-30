МИД Турции предупредил о желающих подорвать переговоры РФ и Украины в Стамбуле

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Несмотря на угрозы дестабилизации, крайне важно продолжать диалог
Несмотря на угрозы дестабилизации, крайне важно продолжать диалог Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Существуют силы, стремящиеся сорвать переговоры между Россией и Украиной, проходящие в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.

«Желающих подорвать переговоры делегаций РФ и Украины будет достаточно», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, несмотря на угрозы дестабилизации, крайне важно продолжать диалог с ориентацией на достижение конкретных результатов.

Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о проведении встреч с делегациями обеих стран и отметил, что существует готовность к третьему раунду переговоров. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных консультаций с мировыми лидерами неоднократно подчеркивал необходимость ускорения дипломатических усилий для скорейшего прекращения огня на Украине.

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Существуют силы, стремящиеся сорвать переговоры между Россией и Украиной, проходящие в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник. «Желающих подорвать переговоры делегаций РФ и Украины будет достаточно», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, несмотря на угрозы дестабилизации, крайне важно продолжать диалог с ориентацией на достижение конкретных результатов. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о проведении встреч с делегациями обеих стран и отметил, что существует готовность к третьему раунду переговоров. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных консультаций с мировыми лидерами неоднократно подчеркивал необходимость ускорения дипломатических усилий для скорейшего прекращения огня на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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