МИД Турции предупредил о желающих подорвать переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Существуют силы, стремящиеся сорвать переговоры между Россией и Украиной, проходящие в Стамбуле. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.
«Желающих подорвать переговоры делегаций РФ и Украины будет достаточно», — рассказал источник РИА Новости. По его словам, несмотря на угрозы дестабилизации, крайне важно продолжать диалог с ориентацией на достижение конкретных результатов.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о проведении встреч с делегациями обеих стран и отметил, что существует готовность к третьему раунду переговоров. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных консультаций с мировыми лидерами неоднократно подчеркивал необходимость ускорения дипломатических усилий для скорейшего прекращения огня на Украине.
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