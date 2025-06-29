Вожатого из Екатеринбурга посадили за домогательства к детям в лагере. Фото

30 июня 2025 в 11:58 Размер текста - 17 +

Дмитрия Воложанина задержали осенью прошлого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловский областной суд отправил в колонию строгого режима 35-летнего Дмитрия Воложанина, обвиняемого в растлении детей из лагеря «Соколиный камень». Информацию URA.RU сообщили в облсуде. «Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 10 лет», — сказали в инстанции. Вину мужчина признал частично. За употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования телефоном трем мальчикам 11-13 лет воспитатель предлагал выполнять физические упражнения в нижнем белье или без. Занятия проводились наедине ночью. О задержании Дмитрия стало известно 22 ноября 2024-го. Сначала сообщалось, что заявления на него написали пять семей. Дети пожаловались, что Воложанин трогал их за интимные места. Силовики вменили ему п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» Фото: объединенная пресс-служба судов Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отправил в колонию строгого режима 35-летнего Дмитрия Воложанина, обвиняемого в растлении детей из лагеря «Соколиный камень». Информацию URA.RU сообщили в облсуде. «Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 10 лет», — сказали в инстанции. Вину мужчина признал частично. За употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования телефоном трем мальчикам 11-13 лет воспитатель предлагал выполнять физические упражнения в нижнем белье или без. Занятия проводились наедине ночью. О задержании Дмитрия стало известно 22 ноября 2024-го. Сначала сообщалось, что заявления на него написали пять семей. Дети пожаловались, что Воложанин трогал их за интимные места. Силовики вменили ему п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»