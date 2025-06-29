29 июня 2025

Вожатого из Екатеринбурга посадили за домогательства к детям в лагере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу Порядина. Курган , наручники
Дмитрия Воложанина задержали осенью прошлого года Фото:

Свердловский областной суд отправил в колонию строгого режима 35-летнего Дмитрия Воложанина, обвиняемого в растлении детей из лагеря «Соколиный камень». Информацию URA.RU сообщили в облсуде.

«Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 10 лет», — сказали в инстанции. Вину мужчина признал частично.

За употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования телефоном трем мальчикам 11-13 лет воспитатель предлагал выполнять физические упражнения в нижнем белье или без. Занятия проводились наедине ночью.

О задержании Дмитрия стало известно 22 ноября 2024-го. Сначала сообщалось, что заявления на него написали пять семей. Дети пожаловались, что Воложанин трогал их за интимные места. Силовики вменили ему п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»

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Свердловский областной суд отправил в колонию строгого режима 35-летнего Дмитрия Воложанина, обвиняемого в растлении детей из лагеря «Соколиный камень». Информацию URA.RU сообщили в облсуде. «Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд лишил Воложанина права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, на срок 10 лет», — сказали в инстанции. Вину мужчина признал частично. За употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования телефоном трем мальчикам 11-13 лет воспитатель предлагал выполнять физические упражнения в нижнем белье или без. Занятия проводились наедине ночью. О задержании Дмитрия стало известно 22 ноября 2024-го. Сначала сообщалось, что заявления на него написали пять семей. Дети пожаловались, что Воложанин трогал их за интимные места. Силовики вменили ему п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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