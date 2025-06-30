В Волгограде пойманы подростки-экстремисты со взрывчаткой

В Волгограде пресекли деятельность экстремистского сообщества, организованного группой местных подростков. В ходе обыска у несовершеннолетних было обнаружено взрывчатое вещество. Об этом сообщает СУ СК России по Волгоградской области.
«В созданное экстремистское сообщество были вовлечены несколько радикально настроенных несовершеннолетних», — пишет областной СК в официальном telegram-канале. Уголовное дело возбуждено в отношении четверых несовершеннолетних жителей города. В зависимости от роли и степени участия каждому предъявлены обвинения по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за организацию и участие в экстремистском сообществе, публичные призывы к экстремистской деятельности, реабилитацию нацизма, незаконный оборот взрывчатых веществ и умышленное уничтожение чужого имущества.
17-летний житель Волгограда, исповедующий радикальные взгляды, создал экстремистское сообщество, в которое вовлек еще троих несовершеннолетних. Для пропаганды своих идей он использовал открытый канал в популярном мессенджере, где размещал материалы с призывами к насильственным действиям на национальной и религиозной почве. Организатор также разработал план проведения незаконных публичных акций, направленных на дискредитацию органов власти и возбуждение социальной розни. Встречи участников проходили в арендованном гараже.
Члены группы причастны к поджогам автомобилей, принадлежащих выходцам из национальных республик России и стран ближнего зарубежья. Преступления носили явно экстремистский характер и были тщательно спланированы. В ходе обыска в гараже, используемом организатором, было обнаружено и изъято промышленное взрывчатое вещество. Организатору экстремистского сообщества суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под домашним арестом.
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