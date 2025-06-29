Мэр Челябинска Лошкин запретил укладывать асфальт во время дождя

Глава Челябинска Алексей Лошкин заявил о недопустимости укладки асфальта во время дождя. Такое заявление Лошкин сделал на аппаратном совещании в мэрии.
«Недопустимо укладывать асфальт в период дождя. Нужно координировать работу подрядных организаций с погодными условиями», — заявил Лошкин.
Мэр добавил, что в городе зафиксированы факты, где ямочный ремонт до сих пор не завершен, либо завершен, но не выдержал испытания дождями. По словам Лошкина, в каждом таком случае с подрядной организацией ведется работа по восстановлению асфальта до нормативного состояния.
Также в связи с обильными дождями главам районов дано поручение на постоянной основе держать на особом контроле держать дождеприемные решетки. Из-за большого количества осадков они забиваются грязью и не могут полноценно выполнять свои функции.
Кроме того, на совещании обсуждались случаи вандализма, число которых в последнее время заметно выросло. Резонанс вызвало поврежденное зеркало у скульптуры «Модницы» на пешеходной улице Кировка. Сотрудники силовых ведомств занимаются поиском виновных в инциденте.
Лошкин заявил, что необходимо не только привлекать виновных к административной ответственности, но и взыскивать с них ущерб через суд. Он также отметил, что в городе участились случаи вандализма, включая переворачивание горшков с цветами.
Мэр подчеркнул, что ограждение и его установка стоит денег. В городе достаточно большое число камер видеонаблюдения, способных распознавать лица. Это должно помочь в борьбе с вандалами.
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