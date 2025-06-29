29 июня 2025

Новые правила для сервисов кикшеринга в Челябинске полностью заработают с 1 сентября

Мэр Лошкин: правила благоустройства для самокатчиков заработают с 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске будут контролировать парковку электросамокатов
В Челябинске будут контролировать парковку электросамокатов Фото:

Администрация Челябинска утвердила регламент работы сервисов аренды электросамокатов. Как сообщил глава города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, соглашение с операторами предусматривает систему контроля за парковкой транспортных средств и уведомления о нарушениях. Как передает корреспондент URA.RU, с 1 сентября также вступят в силу положения правил благоустройства.

«Мы подписали соглашение с операторами, которые теперь обязаны контролировать парковку и уведомлять о нарушениях. Постепенно введем все меры, включая правила благоустройства, которые заработают с 1 сентября», — пояснил Лошкин.

Реализация новых правил будет происходить поэтапно в рамках утвержденной дорожной карты. С 1 сентября вступят в силу положения правил благоустройства, позволяющие более эффективно контролировать использование электросамокатов. Власти отмечают, что комплексный подход к регулированию поможет обеспечить безопасность как пешеходов, так и пользователей средств индивидуальной мобильности.

Ранее URA.RU сообщало, что кикшеринговые сервисы договорились с администрациями Челябинска и Магнитогорска о правилах безопасного использования электросамокатов. Встречу властей и представителей трех компаний инициировала прокуратура. Основная цель соглашения — контроль за соблюдением ПДД и нарушителями.

В мае в Челябинске произошел инцидент, когда ребенок на электросамокате сбил пожилого пешехода, что побудило следственный комитет возбудить уголовное дело. В качестве временной меры сервисы аренды самокатов в городе были заблокированы. После этого СКР рекомендовал городским властям заключить соглашения с операторами кикшеринга для повышения безопасности. Подробности — в сюжете URA.RU. 

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Администрация Челябинска утвердила регламент работы сервисов аренды электросамокатов. Как сообщил глава города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии, соглашение с операторами предусматривает систему контроля за парковкой транспортных средств и уведомления о нарушениях. Как передает корреспондент URA.RU, с 1 сентября также вступят в силу положения правил благоустройства. «Мы подписали соглашение с операторами, которые теперь обязаны контролировать парковку и уведомлять о нарушениях. Постепенно введем все меры, включая правила благоустройства, которые заработают с 1 сентября», — пояснил Лошкин. Реализация новых правил будет происходить поэтапно в рамках утвержденной дорожной карты. С 1 сентября вступят в силу положения правил благоустройства, позволяющие более эффективно контролировать использование электросамокатов. Власти отмечают, что комплексный подход к регулированию поможет обеспечить безопасность как пешеходов, так и пользователей средств индивидуальной мобильности. Ранее URA.RU сообщало, что кикшеринговые сервисы договорились с администрациями Челябинска и Магнитогорска о правилах безопасного использования электросамокатов. Встречу властей и представителей трех компаний инициировала прокуратура. Основная цель соглашения — контроль за соблюдением ПДД и нарушителями. В мае в Челябинске произошел инцидент, когда ребенок на электросамокате сбил пожилого пешехода, что побудило следственный комитет возбудить уголовное дело. В качестве временной меры сервисы аренды самокатов в городе были заблокированы. После этого СКР рекомендовал городским властям заключить соглашения с операторами кикшеринга для повышения безопасности. Подробности — в сюжете URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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