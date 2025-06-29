Челябинский холдинг «Мечел» обсуждает продажу своих активов. Речь, в первую очередь, идет о реализации энергетического бизнеса.
«„Мечел“ обсуждает продажу активов, в первую очередь, энергетических. Речь идет о продаже „Кузбассэнергосбыта“ и „Южно-Кузбасской ГРЭС“», — привел ТАСС слова гендиректора Олега Кожова.
Компания сформировала планы на фоне кризиса, охватившего холдинг. Отчетность группы свидетельствует об острой нехватке средств: задолженность Челябинского меткомбината достигла 74% стоимости его имущества. Аналогичная картина сложилась и на других предприятиях «Мечела».
Серьезные затруднения испытал угольный дивизион. В компании спрогнозировали дальнейшее снижение отгрузки продукции. Отпуск угля в 2025 году может сократиться на 25%, уточнил Кожов. При этом топ-менеджер не ждет сокращения цен на уголь в третьем и четвертом кварталах, рассчитывая на улучшение ситуации. Поддержку бизнесу оказывает государство. В рамках этой помощи группа получила рассрочку выплаты долга по налогам на 13 млрд рублей. Об этом рассказала финдиректор Нелли Галеева.
«Капзатраты „Мечела“ в 2025 году составят 9,4 млрд рублей. Из них на поддержание основной деятельности пойдет 7,8 млрд рублей», — заявил Кожов.
Снижение в сравнении с 2024 годом достигло двукратного размера. И это при том, что и годом ранее падение составило 23% (к 2023 году).
О том, что «Мечел» может лишиться контроля над некоторыми своими активами говорилось весной. Тогда речь шла о заводе «Мечел-Кокс» в Челябинске.
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