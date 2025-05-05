Челябинский завод группы «Мечел» предложили оздоровить свердловскому холдингу

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Оздоровить «Мечел-Кокс» предложили УГМК
Оздоровить «Мечел-Кокс» предложили УГМК Фото:

Финансовым положением завода «Мечел-Кокс» предложили заняться УГМК из Свердловской области. Как URA.RU сообщил источник в бизнес-кругах, близкий к участникам процесса, предложение прозвучало в правительстве РФ.

«Финансовым оздоровлением завода „Мечел-Кокс“ предложили заняться УГМК. Группа имеет богатый опыт управления в металлургической отрасли, хорошо знает технологические цепочки. Свердловчане понимают, что необходимо предпринять для стабилизации положения на челябинском заводе», — отметил URA.RU источник.

Холдинг «Мечел» испытывает финансовые трудности: рентабельность снизилась по всем трем дивизионам, вместо прибыли группа из года в год отчитывается об убытках, которые растут. Предприятие столкнулось со значительным снижением спроса на уголь. При этом для продажи его в Китай есть логистические трудности. Они связаны с недостатком пропускных мощностей Транссиба.

Затруднения в угольном секторе не позволили холдингу помочь дивизиону за счет других направления бизнеса. Преимущества диверсификации оказались бесполезны из-за высокой закредитованности группы компаний. Совокупный долг «Мечела» достиг 262,5 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами холдинга являются ВТБ и Газпромбанк. Выплаты по крупным кредитам удалось отодвинуть на 2-5 лет. Долгосрочные обязательства предприятия показали рост.

При подготовке материала URA.RU направило запросы в УГМК, пресс-службы правительства РФ и «Мечела». Ответы к моменту публикации не поступили. Информагентство готово предоставить возможность для комментариев при их наличии.

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Финансовым положением завода «Мечел-Кокс» предложили заняться УГМК из Свердловской области. Как URA.RU сообщил источник в бизнес-кругах, близкий к участникам процесса, предложение прозвучало в правительстве РФ. «Финансовым оздоровлением завода „Мечел-Кокс“ предложили заняться УГМК. Группа имеет богатый опыт управления в металлургической отрасли, хорошо знает технологические цепочки. Свердловчане понимают, что необходимо предпринять для стабилизации положения на челябинском заводе», — отметил URA.RU источник. Холдинг «Мечел» испытывает финансовые трудности: рентабельность снизилась по всем трем дивизионам, вместо прибыли группа из года в год отчитывается об убытках, которые растут. Предприятие столкнулось со значительным снижением спроса на уголь. При этом для продажи его в Китай есть логистические трудности. Они связаны с недостатком пропускных мощностей Транссиба. Затруднения в угольном секторе не позволили холдингу помочь дивизиону за счет других направления бизнеса. Преимущества диверсификации оказались бесполезны из-за высокой закредитованности группы компаний. Совокупный долг «Мечела» достиг 262,5 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами холдинга являются ВТБ и Газпромбанк. Выплаты по крупным кредитам удалось отодвинуть на 2-5 лет. Долгосрочные обязательства предприятия показали рост. При подготовке материала URA.RU направило запросы в УГМК, пресс-службы правительства РФ и «Мечела». Ответы к моменту публикации не поступили. Информагентство готово предоставить возможность для комментариев при их наличии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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