Челябинский завод группы «Мечел» предложили оздоровить свердловскому холдингу

Финансовым положением завода «Мечел-Кокс» предложили заняться УГМК из Свердловской области. Как URA.RU сообщил источник в бизнес-кругах, близкий к участникам процесса, предложение прозвучало в правительстве РФ.
«Финансовым оздоровлением завода „Мечел-Кокс“ предложили заняться УГМК. Группа имеет богатый опыт управления в металлургической отрасли, хорошо знает технологические цепочки. Свердловчане понимают, что необходимо предпринять для стабилизации положения на челябинском заводе», — отметил URA.RU источник.
Холдинг «Мечел» испытывает финансовые трудности: рентабельность снизилась по всем трем дивизионам, вместо прибыли группа из года в год отчитывается об убытках, которые растут. Предприятие столкнулось со значительным снижением спроса на уголь. При этом для продажи его в Китай есть логистические трудности. Они связаны с недостатком пропускных мощностей Транссиба.
Затруднения в угольном секторе не позволили холдингу помочь дивизиону за счет других направления бизнеса. Преимущества диверсификации оказались бесполезны из-за высокой закредитованности группы компаний. Совокупный долг «Мечела» достиг 262,5 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами холдинга являются ВТБ и Газпромбанк. Выплаты по крупным кредитам удалось отодвинуть на 2-5 лет. Долгосрочные обязательства предприятия показали рост.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в УГМК, пресс-службы правительства РФ и «Мечела». Ответы к моменту публикации не поступили. Информагентство готово предоставить возможность для комментариев при их наличии.
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