Советник главы ДНР сообщил о серьезном уроне, который нанесли ВСУ по промышленности в регионе

Кимаковский: ВСУ ударили по инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР
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ВСУ ударили по угольной шахте в ДНР на красноармейском направлении
ВСУ ударили по угольной шахте в ДНР на красноармейском направлении Фото:

Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления „Покровское“. Это объекты, которые остались в Удачном», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС. Он добавил, что оба промышленных объекта были взорваны при отступлении украинских войск с занимаемых позиций.

Ранее Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения завершили подготовку к штурму южных окраин Красноармейска. По его словам, укрепленные рубежи ВСУ в этом районе серьезно ослаблены после недавних боев.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления „Покровское“. Это объекты, которые остались в Удачном», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС. Он добавил, что оба промышленных объекта были взорваны при отступлении украинских войск с занимаемых позиций. Ранее Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения завершили подготовку к штурму южных окраин Красноармейска. По его словам, укрепленные рубежи ВСУ в этом районе серьезно ослаблены после недавних боев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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