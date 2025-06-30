Вооруженные силы Украины нанесли удар по промышленной инфраструктуре шахтоуправления «Покровское» в ДНР на красноармейском направлении. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Украинские вооруженные формирования частично подорвали горно-обогатительную фабрику и главный вентствол шахтоуправления „Покровское“. Это объекты, которые остались в Удачном», — сказал Кимаковский в беседе с ТАСС. Он добавил, что оба промышленных объекта были взорваны при отступлении украинских войск с занимаемых позиций.
Ранее Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения завершили подготовку к штурму южных окраин Красноармейска. По его словам, укрепленные рубежи ВСУ в этом районе серьезно ослаблены после недавних боев.
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