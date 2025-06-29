29 июня 2025
28 июня 2025

Полиция завела дело на жителя ХМАО за хранение взрывчатки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла взрывчатку у жителя ХМАО
Полиция нашла взрывчатку у жителя ХМАО Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО полиция задержала 50-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении взрывчатых веществ. На него завели уголовное дело, сообщили окружные правоохранительные органы на официальном сайте.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 50-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении взрывчатых веществ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», — уточнили в полиции.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска во время оперативных мероприятий. В доме его полицейские нашли семь емкостей с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это бездымный и дымный порох общей массой более 700 граммов. Нарушителя не арестовали, его обязали прийти к следователю по повестке.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла взрывчатку у пенсионера из Октябрьского района. На мужчину завели уголовное дело.

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В Нефтеюганском районе ХМАО полиция задержала 50-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении взрывчатых веществ. На него завели уголовное дело, сообщили окружные правоохранительные органы на официальном сайте. «Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 50-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении взрывчатых веществ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», — уточнили в полиции. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска во время оперативных мероприятий. В доме его полицейские нашли семь емкостей с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это бездымный и дымный порох общей массой более 700 граммов. Нарушителя не арестовали, его обязали прийти к следователю по повестке. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла взрывчатку у пенсионера из Октябрьского района. На мужчину завели уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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