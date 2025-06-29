В Нефтеюганском районе ХМАО полиция задержала 50-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном хранении взрывчатых веществ. На него завели уголовное дело, сообщили окружные правоохранительные органы на официальном сайте.
«Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Нефтеюганскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 50-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении взрывчатых веществ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», — уточнили в полиции.
Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска во время оперативных мероприятий. В доме его полицейские нашли семь емкостей с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это бездымный и дымный порох общей массой более 700 граммов. Нарушителя не арестовали, его обязали прийти к следователю по повестке.
Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла взрывчатку у пенсионера из Октябрьского района. На мужчину завели уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!