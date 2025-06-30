Украинская разведка объявила в розыск блогера «Гоблина» Пучкова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского блогера и продюсера Дмитрия Пучкова, более известного под псевдонимом «Гоблин». Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.
На сайте СБУ Дмитрий Пучков значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Его объявили в розыск 9 июля 2024 года. Данные сайта изучило РИА Новости.
Ранее Пучков был заочно осужден Винницким городским судом Украины. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны. В результате Пучков был приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.
С 2023 года Пучков находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) из-за, как указано в официальных документах, «антиукраинской деятельности». Кроме того, Министерство культуры Украины внесло его в список лиц, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности страны.
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