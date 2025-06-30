Украинская разведка объявила в розыск блогера «Гоблина» Пучкова

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Пучков значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования
Пучков значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского блогера и продюсера Дмитрия Пучкова, более известного под псевдонимом «Гоблин». Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.

На сайте СБУ Дмитрий Пучков значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Его объявили в розыск 9 июля 2024 года. Данные сайта изучило РИА Новости.

Ранее Пучков был заочно осужден Винницким городским судом Украины. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны. В результате Пучков был приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

С 2023 года Пучков находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) из-за, как указано в официальных документах, «антиукраинской деятельности». Кроме того, Министерство культуры Украины внесло его в список лиц, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности страны.

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Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского блогера и продюсера Дмитрия Пучкова, более известного под псевдонимом «Гоблин». Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти. На сайте СБУ Дмитрий Пучков значится как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Его объявили в розыск 9 июля 2024 года. Данные сайта изучило РИА Новости. Ранее Пучков был заочно осужден Винницким городским судом Украины. Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны. В результате Пучков был приговорен к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. С 2023 года Пучков находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) из-за, как указано в официальных документах, «антиукраинской деятельности». Кроме того, Министерство культуры Украины внесло его в список лиц, которые, по мнению Киева, представляют угрозу национальной безопасности страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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