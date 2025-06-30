Выпившие подростки из Тольятти распевали песни про Бандеру

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Полиция заинтересовалась пьяными подростками, которые исполняли песню о Бандере
Полиция заинтересовалась пьяными подростками, которые исполняли песню о Бандере Фото:

Полиция Тольятти проверяет информацию о пьяных подростках, исполнивших песню о лидере украинских националистов в годы Второй мировой войны Степане Бандере и гимн Украины в городском парке.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Соответствующее видео было опубликовано самими подростками в соцсетях.

На кадрах, размещенных в интернете, слышно, как один из ребят напевает "Батько наш Бандера, Украина-мать". В полиции РИА Новости уточнили, что по факту появления видео в telegram-каналах начата проверка. По предварительным данным, видео было размещено в сети после празднования выпускного.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась об украинском гимне, удивившись, почему он начинается со слов "еще не умерла Украина". Это вызывает у нее искреннее недоумение.

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Полиция Тольятти проверяет информацию о пьяных подростках, исполнивших песню о лидере украинских националистов в годы Второй мировой войны Степане Бандере и гимн Украины в городском парке.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Соответствующее видео было опубликовано самими подростками в соцсетях. На кадрах, размещенных в интернете, слышно, как один из ребят напевает "Батько наш Бандера, Украина-мать". В полиции РИА Новости уточнили, что по факту появления видео в telegram-каналах начата проверка. По предварительным данным, видео было размещено в сети после празднования выпускного. Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась об украинском гимне, удивившись, почему он начинается со слов "еще не умерла Украина". Это вызывает у нее искреннее недоумение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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