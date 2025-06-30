США просят возобновить общение с Ираном

Иран получил через посредников сигнал о желании США возобновить переговоры, однако настаивает на гарантиях ненападения. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи. До этого, неделей ранее, США запустили ракеты по ядерным иранским объектам и подтвердили успешное поражение целей.
«Правительство Трампа через посредников сообщило Ирану о том, что хочет вернуться к переговорам, однако не прояснило позицию относительно весьма важного вопроса — как дальнейшие нападения на Иран во время переговоров», — заявил замглавы МИД Ирана. Его слова цитирует агентство ISNA.
Он уточнил, что для начала переговорного процесса США должны дать четкие гарантии отказа от любых военных действий против Исламской Республики в будущем. Даты возможных встреч между странами, по словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, пока не согласованы и не обсуждаются.
В то же время президент США Дональд Трамп отверг информацию о контактах с Тегераном после недавних ударов по иранским ядерным объектам. В своей социальной сети Truth Social глава Белого дома заявил, что не ведет переговоров с иранскими властями: «Я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — написал Трамп.
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