США просят возобновить общение с Ираном

МИД Ирана: Тегеран получил информацию о желании США возобновить переговоры
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Белый дом направил Ирану сигнал о желании возобновить переговоры, отметили в иранском МИД
Белый дом направил Ирану сигнал о желании возобновить переговоры, отметили в иранском МИД Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Иран получил через посредников сигнал о желании США возобновить переговоры, однако настаивает на гарантиях ненападения. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи. До этого, неделей ранее, США запустили ракеты по ядерным иранским объектам и подтвердили успешное поражение целей.  

«Правительство Трампа через посредников сообщило Ирану о том, что хочет вернуться к переговорам, однако не прояснило позицию относительно весьма важного вопроса — как дальнейшие нападения на Иран во время переговоров», — заявил замглавы МИД Ирана. Его слова цитирует агентство ISNA. 

Он уточнил, что для начала переговорного процесса США должны дать четкие гарантии отказа от любых военных действий против Исламской Республики в будущем. Даты возможных встреч между странами, по словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, пока не согласованы и не обсуждаются.

В то же время президент США Дональд Трамп отверг информацию о контактах с Тегераном после недавних ударов по иранским ядерным объектам. В своей социальной сети Truth Social глава Белого дома заявил, что не ведет переговоров с иранскими властями: «Я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — написал Трамп.

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Иран получил через посредников сигнал о желании США возобновить переговоры, однако настаивает на гарантиях ненападения. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи. До этого, неделей ранее, США запустили ракеты по ядерным иранским объектам и подтвердили успешное поражение целей.   «Правительство Трампа через посредников сообщило Ирану о том, что хочет вернуться к переговорам, однако не прояснило позицию относительно весьма важного вопроса — как дальнейшие нападения на Иран во время переговоров», — заявил замглавы МИД Ирана. Его слова цитирует агентство ISNA.  Он уточнил, что для начала переговорного процесса США должны дать четкие гарантии отказа от любых военных действий против Исламской Республики в будущем. Даты возможных встреч между странами, по словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, пока не согласованы и не обсуждаются. В то же время президент США Дональд Трамп отверг информацию о контактах с Тегераном после недавних ударов по иранским ядерным объектам. В своей социальной сети Truth Social глава Белого дома заявил, что не ведет переговоров с иранскими властями: «Я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — написал Трамп.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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