Бастрыкину доложат об уголовном деле о травмах детей на челябинском курорте

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела после падения железных ворот на двух шестилетних девочек-спортсменок, которые приехали на сборы на базу отдыха «Хутор Увильды» в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Ивановича Колбасина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе СКР.
По данным следствия, инцидент произошел 26 июня на базе отдыха под Кыштымом, куда приехали спортсмены на сборы. Две девочки получили травмы от падения железных ворот, когда пытались их закрыть. Они были госпитализированы. В региональном СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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