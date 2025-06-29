29 июня 2025

Акционеры челябинского «Мечела» снова остались без дивидендов

© Служба новостей «URA.RU»
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За 2024 год акционеры «Мечела» дивидендов не получат
За 2024 год акционеры «Мечела» дивидендов не получат Фото:

Акционеры челябинского холдинга «Мечел» остались без дивидендов за 2024 год. Как сообщила пресс-служба компании, решение приняли сами владельцы группы.

«На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в Москве в очной форме, принят ряд решений. В связи с получением ПАО „Мечел“ убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО „Мечел“ решено не выплачивать», — отметила пресс-служба группы.

Рекомендацию не платить дал совет директоров. Так же было и год назад. Тогда акционеры также поддержали руководство холдинга. Другим решением стало избрание нового состава совета директоров из девяти человек. Из них пятеро являются независимыми директорами. У «Мечела» изменилась редакция устава, появились новое положение об общем собрании акционеров и совете директоров.

Холдинг столкнулся с финансовым кризисом. Значительная часть активов приходится на долги, самостоятельно справиться с которыми не получилось. Правительство РФ оказало поддержку, предоставив отсрочку по налоговым платежам на 13 миллиардов рублей. Компания не исключила, что готова расстаться с частью своего бизнеса.

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Акционеры челябинского холдинга «Мечел» остались без дивидендов за 2024 год. Как сообщила пресс-служба компании, решение приняли сами владельцы группы. «На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в Москве в очной форме, принят ряд решений. В связи с получением ПАО „Мечел“ убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО „Мечел“ решено не выплачивать», — отметила пресс-служба группы. Рекомендацию не платить дал совет директоров. Так же было и год назад. Тогда акционеры также поддержали руководство холдинга. Другим решением стало избрание нового состава совета директоров из девяти человек. Из них пятеро являются независимыми директорами. У «Мечела» изменилась редакция устава, появились новое положение об общем собрании акционеров и совете директоров. Холдинг столкнулся с финансовым кризисом. Значительная часть активов приходится на долги, самостоятельно справиться с которыми не получилось. Правительство РФ оказало поддержку, предоставив отсрочку по налоговым платежам на 13 миллиардов рублей. Компания не исключила, что готова расстаться с частью своего бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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