Акционеры челябинского «Мечела» снова остались без дивидендов

Акционеры челябинского холдинга «Мечел» остались без дивидендов за 2024 год. Как сообщила пресс-служба компании, решение приняли сами владельцы группы.
«На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся в Москве в очной форме, принят ряд решений. В связи с получением ПАО „Мечел“ убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО „Мечел“ решено не выплачивать», — отметила пресс-служба группы.
Рекомендацию не платить дал совет директоров. Так же было и год назад. Тогда акционеры также поддержали руководство холдинга. Другим решением стало избрание нового состава совета директоров из девяти человек. Из них пятеро являются независимыми директорами. У «Мечела» изменилась редакция устава, появились новое положение об общем собрании акционеров и совете директоров.
Холдинг столкнулся с финансовым кризисом. Значительная часть активов приходится на долги, самостоятельно справиться с которыми не получилось. Правительство РФ оказало поддержку, предоставив отсрочку по налоговым платежам на 13 миллиардов рублей. Компания не исключила, что готова расстаться с частью своего бизнеса.
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