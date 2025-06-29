В ХМАО повысилась заболеваемость опасной инфекцией, которую переносят комары

В ХМАО выросло число пациентов, заразившихся туляремией. В 2024 году заболевание выявили у 58 человек, а годом раньше таких случаев не было. Югра находится в природном очаге этой инфекции, поэтому риск заразиться выше, чем в других регионах, сообщил окружной Роспотребнадзор.
«Природный очаг туляремии распространяется на территорию Югры. Так, в 2024 году в автономном округе зарегистрировано 58 случаев туляремии. В 2023 году случаи туляремии не регистрировались, а в 2022 году зарегистрировано три случая туляремии на Южно-Приобского месторождении Ханты-Мансийского района», — сообщило ведомство на официальном сайте. Пик заболеваемости приходился на летне-осенний период. Зачастую болели жители Ханты-Мансийска.
Ученые проверили животных, насекомых и воду с 14 районов Югры. Бактерии туляремии нашли у грызунов (в каждой четвертой пробе), в 76% проб комаров и почти в половине проб из водоемов.
Из-за этого в ХМАО ввели обязательную вакцинацию: прививают всех старше семи лет в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нефтеюганске и других районах. Также обязательны прививки для работников, которые часто бывают на природе — строителей, лесников, геологов, рыбаков.
Туляремия — это опасная болезнь, которую можно подхватить от грызунов, через укусы комаров или даже из воды. Она вызывает высокую температуру, слабость, боль в мышцах, воспаление лимфоузлов, а в некоторых формах — язвы на коже, поражение глаз и легких. Если не лечить, болезнь может привести к тяжелым осложнениям и даже стать смертельной — особенно при поражении дыхательных путей.
Ранее URA.RU писало, что из-за паводка в ХМАО увеличивается риск заражения опасными болезнями. Среди них — туляремия, лептоспироз и сальмонеллез.
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