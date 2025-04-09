Роспотребнадзор предупредил об опасности распространений инфекций из-за паводка в ХМАО

Роспотребнадзор Югры предупредил югорчан об опасности распространений кишечных инфекций из-за паводка. Об этом рассказало само ведомство.
«В период паводка риск заболевания острыми кишечными инфекциями значительно увеличивается из-за загрязнения питьевой воды бактериями и вирусами. Есть риск заболеть такими инфекциями, как брюшной тиф, дизентерия и ротавирусная инфекция», — сказано в сообщении.
Также увеличился риск заболеваний такими инфекциями, как туляремия, лептоспироз и сальмонеллез. Симптомами являются рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры и слабость.
При появлении данных признаков необходимо обратиться за медицинской помощью. Также важно не использовать паводковую воду для питья и приготовления пищи, тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением и избегать купания в зоне паводковых вод.
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