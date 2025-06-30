Исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова рассказала, как добилась успеха

Татьяна Куртукова на сегодняшний день является одной из самых востребованных исполнительниц России. После выхода хита «Матушка-Земля» она — желанная гостья всех главных концертов и праздников. О том, как добилась всенародного успеха, звезда рассказала в Кремле. Корреспондент URA.RU стал свидетелем ситуации.
Как выяснилось, звезда еще в детстве начала ставить себе цели, которых постепенно старалась добиваться. «Когда я училась в школе, я не мечтала, а именно шла к своей цели, — объяснила звезда за кулисами журналистам. — Мои педагоги и в общеобразовательной, и в музыкальной школе знали, что у меня есть задача и цель. Они знали, куда я хочу поступать после школы. Я уже примерно с шестого класса определилась. И так планомерно все мои задачи и цели поставленные осуществляются. Я их добиваюсь постепенно».
Татьяна Куртукова приехала в Кремль на Всероссийский бал выпускников, организованный телеканалом «Музыка Первого». В этот вечер она закрывала большой концерт звезд. Когда Татьяна вышла на сцену, зрители вскочили со своих мест: стали танцевать и активно подпевать артистке. Такому приему Куртукова была явно рада.
«Ребята, у вас впереди большая дорога, ответственная дорога, — напутствовала Татьяна выпускников. — Пусть она будет такой, как вы захотите. Любите своих близких, поблагодарите своих педагогов, своих друзей. И спасибо, что вы так хорошо поете!»
В этот вечер Куртукова исполнила две композиции. Когда она запела «Матушка-Земля», зрительское ликование, казалось, не знало границ. За кулисами певица призналась: она каждый раз не может поверить, что ее так тепло принимают.
«Я потрясена опять! — сообщила Куртукова. — Я очень рада и горжусь тем, что музыка в народном стиле, которую я исполняю, так отзывается у молодых людей».
Напомним, недавно Татьяна Куртукова откровенно рассказала о своей семейной жизни. Певица замужем, воспитывает дочь. Звезда призналась, что в семье старается практиковать родительское партнерство: то есть когда оба родителя принимают активное участие в воспитании ребенка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.