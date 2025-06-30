Сын культового режиссера Александра Митты высказался о здоровье отца

Сын 92-летнего российского и советского режиссера Александра Митты, Евгений, опроверг информацию о потере сознания своим отцом. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. Ранее ряд telegram-каналов сообщали о якобы госпитализации режиссера.
«Ничего он (Александр Митта — прим. URA.RU) не терял сознание. Сливают диспетчерской скорой помощи какую-то непонятную информацию. Просто какую-то хрень пишут, а потом начинается паника. Все нормально. Он дома. С ним все в порядке», — сказал Евгений в беседе с журналистом агентства.
До этого Shot писал, что Митта якобы потерял сознание прямо у себя дома. Александр Митта является почетным членом Российской академии художеств, заслуженным деятелем искусств РСФСР (1974), а также народным артистом Российской Федерации. Он известен множеством документальных фильмов. Также зритель может знать его как режиссера советской версии фильма «Экипаж», которая является культовой.
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