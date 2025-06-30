СК назвал мотив преступлений, за которые арестовали азербайджанский клан в Екатеринбурге

Азербайджанцы совершили ряд преступлений в Екатеринбурге из-за бизнеса
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Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, следователь, обвинения
Дело ушло в московский СКР Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Три преступления в Екатеринбурге, которые вменяют азербайджанскому клану Сафаровых, произошли из-за передала сфер влияния в бизнесе. Такой мотив озвучили в СК России.

«По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство. Среди них убийство в 2001 году Пашаева, покушение на убийство по найму Ширинова и убийство в 2011 гражданина Гаджиева», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Спецоперацию по поимке фигурантов силовики провели 27 июня. Источник говорил, что задержать могли свыше 50 уроженцев Азербайджана (многих после этого отпустили). Обвинения предъявили Акифу, Аязу и Мазахиру Сафаровым. Суд отправил их в СИЗО до 19 июля. Остальным фигурантам изберут меру пресечения позже. История вызвала негативную реакцию у МИД Азербайджана. Дело ушло в центральный аппарат СКР. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

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Три преступления в Екатеринбурге, которые вменяют азербайджанскому клану Сафаровых, произошли из-за передала сфер влияния в бизнесе. Такой мотив озвучили в СК России. «По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство. Среди них убийство в 2001 году Пашаева, покушение на убийство по найму Ширинова и убийство в 2011 гражданина Гаджиева», — сообщили в telegram-канале ведомства. Спецоперацию по поимке фигурантов силовики провели 27 июня. Источник говорил, что задержать могли свыше 50 уроженцев Азербайджана (многих после этого отпустили). Обвинения предъявили Акифу, Аязу и Мазахиру Сафаровым. Суд отправил их в СИЗО до 19 июля. Остальным фигурантам изберут меру пресечения позже. История вызвала негативную реакцию у МИД Азербайджана. Дело ушло в центральный аппарат СКР. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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