СК назвал мотив преступлений, за которые арестовали азербайджанский клан в Екатеринбурге

Азербайджанцы совершили ряд преступлений в Екатеринбурге из-за бизнеса

30 июня 2025 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дело ушло в московский СКР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге Три преступления в Екатеринбурге, которые вменяют азербайджанскому клану Сафаровых, произошли из-за передала сфер влияния в бизнесе. Такой мотив озвучили в СК России. «По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство. Среди них убийство в 2001 году Пашаева, покушение на убийство по найму Ширинова и убийство в 2011 гражданина Гаджиева», — сообщили в telegram-канале ведомства. Спецоперацию по поимке фигурантов силовики провели 27 июня. Источник говорил, что задержать могли свыше 50 уроженцев Азербайджана (многих после этого отпустили). Обвинения предъявили Акифу, Аязу и Мазахиру Сафаровым. Суд отправил их в СИЗО до 19 июля. Остальным фигурантам изберут меру пресечения позже. История вызвала негативную реакцию у МИД Азербайджана. Дело ушло в центральный аппарат СКР. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три преступления в Екатеринбурге, которые вменяют азербайджанскому клану Сафаровых, произошли из-за передала сфер влияния в бизнесе. Такой мотив озвучили в СК России. «По версии следствия, фигуранты, входившие в состав преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство. Среди них убийство в 2001 году Пашаева, покушение на убийство по найму Ширинова и убийство в 2011 гражданина Гаджиева», — сообщили в telegram-канале ведомства. Спецоперацию по поимке фигурантов силовики провели 27 июня. Источник говорил, что задержать могли свыше 50 уроженцев Азербайджана (многих после этого отпустили). Обвинения предъявили Акифу, Аязу и Мазахиру Сафаровым. Суд отправил их в СИЗО до 19 июля. Остальным фигурантам изберут меру пресечения позже. История вызвала негативную реакцию у МИД Азербайджана. Дело ушло в центральный аппарат СКР. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.