Война с ворами, бизнес и аресты: что известно о клане азербайджацев, который громят в Екатеринбурге

Азербайджанцы, арестованные в Екатеринбурге, воевали с «авторитетами»

30 июня 2025 в 14:28 Размер текста - 17 +

Громкое уголовное дело в Екатеринбурге привело к международному скандалу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге Клан Сафаровых, уроженцев Азербайджана, которых екатеринбургские силовики задержали по подозрению в убийствах, появился в столице Урала в 1990—2000 годах. Бизнесмены поначалу держали небольшие киоски, постепенно перейдя к ресторанному бизнесу. URA.RU рассказывает все, что удалось узнать о семье. Бизнес, стычки и Контеев Сафаровым было трудно осесть в Екатеринбурге, говорит ветеран областного УФСБ. Им якобы мешал местный криминалитет. «Помню, что одним из ярых врагов был [экс-вор в законе] Трофа. Он не пускал «чужих» в Екатеринбург. А в 2004-м во время легендарной «встречи друзей» Александр Хабаров тоже заявил, что не никого не пустит. Те, кто в итоге попадал в Екатеринбург, сумели договориться с местными «авторитетами», — вспоминает собеседник агентства. Первым из клана в Екатеринбург приехал Аяз Сафаров. Акиф Сафаров контролировал бизнес на расстояния — из Азербайджана. Предположительно, на постоянной основе он переехал лишь в 2023-м. Сафаровы занимаются торговлей и ресторанным бизнесом Фото: Илья Московец © URA.RU Сафаровы занимались ресторанным бизнесом и торговлей овощей и фруктов. «Излюбленным место стало кафе „Каспий“. Но уже тогда, 25 лет назад, репутация у заведения была полукриминальной. Там постоянно были стычки, драки. Азербайджанцы выясняли отношения со всеми. Это место периодически закрывали, потом оно опять открывалось», — сказал источник. По слухам, Сафаровы могли быть причастны к наркобизнесу. «Ходили слухи, что запрещенные вещества провозились в баранах. Многие сначала не понимали, как торговцы арбузами смогли заработать на элитные иномарки. Потом все встало на свои места», — описывает другой собеседник агентства. Официально подтвердить информацию не удалось, бывший спецслужбист добавил: «Не помню, чтобы из ловили с большой или любой другой партией запрещенных веществ». Кроме того, в 2010-х Сафаровым, по слухам, приписывали связь с экс-вице-мэром Виктором Контеевым, осужденного по ряду тяжких статей. Считалось, что он якобы контролировал их бизнес. Из-за чего громят клан Сафаровых Силовики задержали более 50 азербайджанцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спецоперация по задержанию уроженцев Азербайджана прошла 27 июня. По словам источника URA.RU в силовой среде, было задержано свыше 50 человек (многих после следственных действий отпустили домой). Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушениям в составе этнической группировки. Первым эпизод, который им вменяют, произошел в 2001 году. Он связан с торговцем Юнисем Пашаевым, который отказался платить дань своим же соотечественникам, крышевавшим его (и других). Убийство произошло 11 мая на улице Блюхера. Его товарищи Фехруз и Икрам Гаджиев пытались спасти Юниса, отвезли в больницу, не он скончался. После этого Фехруз (источник называет его предпринимателем и оппонентом клана Сафаровых) пытался добиться уголовного дела против убийц. Но не получалось. В 2010-м Фехруза попытались убить. «Он и Сафаровы — были по разные стороны баррикад. Фехруз, насколько мне известно, на равных общался с Контеевым. По сути, диаспора была поделена на два лагеря», — вспоминает собеседник URA.RU. Одним из заказчиков убийства якобы стал Акиф Сафаров (29 июня его арестовали). Третий эпизод, по версии следствия, произошел в 2011 году. Тогда был убит Гаджиев (в Екатеринбурге владел овощебазой). Аресты и возмущения 29 июня в Ленинский райсуд были доставлены шесть фигурантов: Акиф, Мазахир (директор «Каспия»), Аяз, Бакир Сафаровы, Шахин Лалаев и Ахлиман Гаджиев. Первых троих суд отправил в следственный изолятор до 19 июля. Оставшимся изберут меру пресечения позднее. Троим фигурантам меру пресечения изберут в ближайшие дни Фото: Илья Московец © URA.RU Из-за массовых задержаний своих граждан МИД Азербайджана приостановил участие в ряде культурных проектов с Россией и отказался от заседания межпарламентской группы, выразив протест. Дипломаты потребовали от Москвы провести прозрачное расследование и предоставить разъяснения по каждому из задержанных. В МИД РФ отметили, что российские силовики действовали в рамках ранее возбужденных уголовных дел. Азербайджанская диаспора в России оказалась разочарована позицией Баку. По словам членов диаспоры, вместо ожидаемой поддержки и дипломатической помощи со стороны властей они сталкиваются с публичными заявлениями, усугубляющими ситуацию. «Азербайджанская диаспора России ждет от родного Баку помощи, а вместо этого получает подлый удар. <…> Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с РФ», — заявили представители азербайджанской общины в Telegram. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Клан Сафаровых, уроженцев Азербайджана, которых екатеринбургские силовики задержали по подозрению в убийствах, появился в столице Урала в 1990—2000 годах. Бизнесмены поначалу держали небольшие киоски, постепенно перейдя к ресторанному бизнесу. URA.RU рассказывает все, что удалось узнать о семье. Сафаровым было трудно осесть в Екатеринбурге, говорит ветеран областного УФСБ. Им якобы мешал местный криминалитет. «Помню, что одним из ярых врагов был [экс-вор в законе] Трофа. Он не пускал «чужих» в Екатеринбург. А в 2004-м во время легендарной «встречи друзей» Александр Хабаров тоже заявил, что не никого не пустит. Те, кто в итоге попадал в Екатеринбург, сумели договориться с местными «авторитетами», — вспоминает собеседник агентства. Первым из клана в Екатеринбург приехал Аяз Сафаров. Акиф Сафаров контролировал бизнес на расстояния — из Азербайджана. Предположительно, на постоянной основе он переехал лишь в 2023-м. Сафаровы занимались ресторанным бизнесом и торговлей овощей и фруктов. «Излюбленным место стало кафе „Каспий“. Но уже тогда, 25 лет назад, репутация у заведения была полукриминальной. Там постоянно были стычки, драки. Азербайджанцы выясняли отношения со всеми. Это место периодически закрывали, потом оно опять открывалось», — сказал источник. По слухам, Сафаровы могли быть причастны к наркобизнесу. «Ходили слухи, что запрещенные вещества провозились в баранах. Многие сначала не понимали, как торговцы арбузами смогли заработать на элитные иномарки. Потом все встало на свои места», — описывает другой собеседник агентства. Официально подтвердить информацию не удалось, бывший спецслужбист добавил: «Не помню, чтобы из ловили с большой или любой другой партией запрещенных веществ». Кроме того, в 2010-х Сафаровым, по слухам, приписывали связь с экс-вице-мэром Виктором Контеевым, осужденного по ряду тяжких статей. Считалось, что он якобы контролировал их бизнес. Спецоперация по задержанию уроженцев Азербайджана прошла 27 июня. По словам источника URA.RU в силовой среде, было задержано свыше 50 человек (многих после следственных действий отпустили домой). Среди них искали лиц, причастных к убийствам и покушениям в составе этнической группировки. Первым эпизод, который им вменяют, произошел в 2001 году. Он связан с торговцем Юнисем Пашаевым, который отказался платить дань своим же соотечественникам, крышевавшим его (и других). Убийство произошло 11 мая на улице Блюхера. Его товарищи Фехруз и Икрам Гаджиев пытались спасти Юниса, отвезли в больницу, не он скончался. После этого Фехруз (источник называет его предпринимателем и оппонентом клана Сафаровых) пытался добиться уголовного дела против убийц. Но не получалось. В 2010-м Фехруза попытались убить. «Он и Сафаровы — были по разные стороны баррикад. Фехруз, насколько мне известно, на равных общался с Контеевым. По сути, диаспора была поделена на два лагеря», — вспоминает собеседник URA.RU. Одним из заказчиков убийства якобы стал Акиф Сафаров (29 июня его арестовали). Третий эпизод, по версии следствия, произошел в 2011 году. Тогда был убит Гаджиев (в Екатеринбурге владел овощебазой). 29 июня в Ленинский райсуд были доставлены шесть фигурантов: Акиф, Мазахир (директор «Каспия»), Аяз, Бакир Сафаровы, Шахин Лалаев и Ахлиман Гаджиев. Первых троих суд отправил в следственный изолятор до 19 июля. Оставшимся изберут меру пресечения позднее. Из-за массовых задержаний своих граждан МИД Азербайджана приостановил участие в ряде культурных проектов с Россией и отказался от заседания межпарламентской группы, выразив протест. Дипломаты потребовали от Москвы провести прозрачное расследование и предоставить разъяснения по каждому из задержанных. В МИД РФ отметили, что российские силовики действовали в рамках ранее возбужденных уголовных дел. Азербайджанская диаспора в России оказалась разочарована позицией Баку. По словам членов диаспоры, вместо ожидаемой поддержки и дипломатической помощи со стороны властей они сталкиваются с публичными заявлениями, усугубляющими ситуацию. «Азербайджанская диаспора России ждет от родного Баку помощи, а вместо этого получает подлый удар. <…> Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с РФ», — заявили представители азербайджанской общины в Telegram.