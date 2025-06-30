Кремль высказался о протестах в Сербии

Москва внимательно следит за развитием протестов в Сербии и отмечает, что на Белград оказывается беспрецедентное давление со стороны внешних сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Несмотря на то, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются определенные технологии», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. На вопрос журналистов о том, обращалось ли сербское руководство за поддержкой к России, Песков ответил, что Россия уважает суверенитет Сербии и считает, что власти страны способны самостоятельно урегулировать ситуацию.
Массовые протесты стартовали 28 июня: по данным организаторов, на площади Славия и прилегающих улицах Белграда собрались порядка 36 тысяч человек, среди которых преобладали студенты и оппозиционно настроенные граждане. Участники акции выдвинули ультиматум властям, потребовав назначить дату досрочных выборов, а также демонтировать палаточный городок сторонников действующего президента Александра Вучича, расположенный перед зданием парламента. В ходе протестных мероприятий пострадали 48 сотрудников полиции, задержано 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Массовые акции протеста в Сербии продолжаются на протяжении нескольких месяцев. Их наиболее активная фаза началась после трагедии в Нови-Саде осенью 2024 года, когда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек. С тех пор представители студенчества и оппозиции регулярно проводят уличные демонстрации, настаивая на проведении досрочных выборов и осуществлении реформ. С марта часть активистов размещает палаточный лагерь у здания администрации президента.
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