Захарова: Азербайджан не пускает российских дипломатов к журналистам

Российские дипломаты в Баку уже более двух часов не могут установить контакт с российскими журналистами, находящимися на территории Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«РФ обеспокоена тем, что более двух часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами — гражданами России», — сказала Захарова, передает ТАСС. По ее словам, азербайджанская сторона не допускает дипломатов РФ до журналистов и не объясняет причин подобных действий.
Поводом для беспокойства стало проведение правоохранительными органами Азербайджана операции в редакции информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, сотрудники редакции, среди которых есть граждане России, не выходят на связь.
В феврале 2025 года МИД Азербайджана объявил о прекращении деятельности агентства «Sputnik» на территории страны. Об этом писал телеканал «360». Согласно заявлению официального представителя МИД Айхана Гаджизаде, российская компания могла получить аккредитацию только для одного корреспондента. Несмотря на это, агентство и его сайт продолжали работать в Азербайджане до сегодняшнего дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.