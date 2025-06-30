Челябинская экс-судья Лутфуллоева проиграла спор с ВККС в Верховном суде

Бывшая председатель Центрального райсуда Челябинска Рамзия Лутфуллоева проиграла тяжбу с ВККС в Верховном суде. Поводом для спора стал отказ Высшей квалификационной коллегии судей рекомендовать ее на должность судьи Седьмого кассационного суда в Челябинске. Информация об этом появилась в базе дел ВС РФ.
«Слушание прошло без проведения судебного заседания. Решение (определение суда) оставлено без изменения», — сообщается на сайте суда.
Лутфуллоевой дважды отказывали в рекомендации из-за конфликтов с коллегами, и даже предыдущие жалобы в Верховный суд РФ не помогли. Ее председательские полномочия истекли в декабре 2022 года. Этому предшествовали криминальные скандалы с близкими родственниками, жалобы сотрудников суда и граждан, а также история с нарушениями при вынесении приговора экс-начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Пашкову. В результате дело пришлось рассматривать заново. Со СМИ Лутфуллоева не общается.
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