Высокопоставленный сотрудник Челябинской таможни Сухроб Лутфуллоев задержан ФСБ по делу о мошенничестве. По данным суда, он мог получить взятку в размере 66 тысяч долларов.
Лутфуллоев выступал посредником между должностными лицами таможенных органов и бизнесмена в обеспечении покровительства каналов незаконного ввоза в РФ китайских товаров, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, с сентября 2020 года по этой схеме через границу пропустили около 600 автомобилей, а сотрудники таможни получили около 420 тысяч долларов. Сам подозреваемый мог получить 66 тысяч долларов, рассказали изданию в суде.
В отношении Лутфуллоева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ближайшее время суд в Москве должен избрать ему меру пресечения.
Источники URA.RU подтвердили, что Лутфуллоева задержали 1 сентября. По их данным, он является родственником председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. «Это племянник по мужу, в отношении которого ранее также расследовалось уголовное дело по ДТП с пострадавшим», — пояснил инсайдер. Дозвониться за комментариями до регионального УФСБ и Центрального районного суда Челябинска URA.RU не удалось.
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