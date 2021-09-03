ФСБ задержала за взятку сотрудника Челябинской таможни. Он оказался родственником председателя суда

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, арест, решетка, закрытое лицо, камуфляжная одежда
Меру пресечения для Сухроба Лутфуллоева должен избрать суд в Москве Фото:

Высокопоставленный сотрудник Челябинской таможни Сухроб Лутфуллоев задержан ФСБ по делу о мошенничестве. По данным суда, он мог получить взятку в размере 66 тысяч долларов.

Лутфуллоев выступал посредником между должностными лицами таможенных органов и бизнесмена в обеспечении покровительства каналов незаконного ввоза в РФ китайских товаров, сообщает РЕН ТВ. По предварительным данным, с сентября 2020 года по этой схеме через границу пропустили около 600 автомобилей, а сотрудники таможни получили около 420 тысяч долларов. Сам подозреваемый мог получить 66 тысяч долларов, рассказали изданию в суде.

В отношении Лутфуллоева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ближайшее время суд в Москве должен избрать ему меру пресечения.

Источники URA.RU подтвердили, что Лутфуллоева задержали 1 сентября. По их данным, он является родственником председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. «Это племянник по мужу, в отношении которого ранее также расследовалось уголовное дело по ДТП с пострадавшим», — пояснил инсайдер. Дозвониться за комментариями до регионального УФСБ и Центрального районного суда Челябинска URA.RU не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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