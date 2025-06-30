Азербайджанский клан, задержанный в Екатеринбурге, фигурирует в деле о гибели 44 человек

Задержанные в Екатеринбурге азербайджанцы могут быть связаны с делом бутлегеров

30 июня 2025 в 18:04 Размер текста - 17 +

Один из осужденных по делу о гибели 44 человек — Армен Аветисян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге Члены этнической группировки из Азербайджана, которых арестовали по обвинению в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, могут быть причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. По его словам, азербайджанские бизнесмены держали ряд киосков, в которых продавалась контрафактная продукция. Клан Сафаровых, членов которого задержали 27 июня, могли быть организаторами поставок нелегального алкоголя. Жертвами бутлегеров стали 51 человек, из которых 44 погибли. По версии СК, с лета 2020-го по осень 2021-го торговцы Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие продавали контрафакт на Ботаническом рынке. В одной из партий нашли смесь этилового и метилового спирта. Сначала семерых фигурантов приговорили к срокам от трех лет условно до 6,5 года колонии общего режима. Два года назад шестерым ужесточили приговор — от девяти до десяти лет колонии. Спецоперацию по задержанию Мазахира, Акифа, Аяза, Бакира Сафаровых, Шахина Лалаева и Ахлимана Ганджиева прошла 27 июня. По слухам, всего силовики могли задержать свыше 50 человек (остальных отпустили после следственных действий). Фигурантам вменили статьи об убийстве и покушении. Преступные эпизоды произошли в 2001, 2010 и 2011 годах. Однако раскрыть их удалось лишь в этом году. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, в стране стали отменять концерты российских звезд. Подробнее об уголовном деле и скандале, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены этнической группировки из Азербайджана, которых арестовали по обвинению в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, могут быть причастны к массовому отравлению алкоголем в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. По его словам, азербайджанские бизнесмены держали ряд киосков, в которых продавалась контрафактная продукция. Клан Сафаровых, членов которого задержали 27 июня, могли быть организаторами поставок нелегального алкоголя. Жертвами бутлегеров стали 51 человек, из которых 44 погибли. По версии СК, с лета 2020-го по осень 2021-го торговцы Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие продавали контрафакт на Ботаническом рынке. В одной из партий нашли смесь этилового и метилового спирта. Сначала семерых фигурантов приговорили к срокам от трех лет условно до 6,5 года колонии общего режима. Два года назад шестерым ужесточили приговор — от девяти до десяти лет колонии. Спецоперацию по задержанию Мазахира, Акифа, Аяза, Бакира Сафаровых, Шахина Лалаева и Ахлимана Ганджиева прошла 27 июня. По слухам, всего силовики могли задержать свыше 50 человек (остальных отпустили после следственных действий). Фигурантам вменили статьи об убийстве и покушении. Преступные эпизоды произошли в 2001, 2010 и 2011 годах. Однако раскрыть их удалось лишь в этом году. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, в стране стали отменять концерты российских звезд. Подробнее об уголовном деле и скандале, — в сюжете URA.RU.