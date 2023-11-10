Суд ужесточил наказание свердловчанам, из-за которых скончались 44 человека

Армен Аветисян и несколько человек продавали контрафактный алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продавцам контрафактного алкоголя, от которого скончалось 44 человека, добавили срок. Теперь за решеткой они проведут от девяти до десяти лет, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

По версии следствия, с лета 2020-го по осень 2021-го торговцы Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие продавали контрафактный алкоголь на Ботаническом рынке Екатеринбурга. В основе продукции была смесь этилового и метилового спирта. Алкоголь им привозил Анар Айвазов. Всего в деле фигурируют семь человек. Жертвами действий бутлегеров стал 51 человек, из которых 44 погибли.

Обвинение требовало назначить бутлегерам от пяти до десяти лет лишения свободы. Кроме этого, родственники погибших и пострадавших добивались денежной компенсации. 7 августа фигурантам дела вынесли приговор: их отправили в колонию строгого режима на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет.

Прокуратура осталась не согласна с этим и потребовала ужесточить наказание. Заседание должно было начаться в 10:00, однако его перенесли на 20 минут. «Бутлегерам увеличили срок наказания. Теперь в колонии они проведут от девяти до десяти лет», — поделился журналист агентства.

Осужденные Мамедов, Аветисян, Гурбанов и Джаббаров присутствовали на заседании по видеосвязи. В зале суда была только Татьяна Васильева, которая получила условный срок. «Она сидела в шапке и пряталась за спиной адвоката», — добавил корреспондент URA.RU. Наказание для нее осталось без изменений.

Женщина пряталась за адвокатом Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Осужденные участвовали по видеосвязи Фото: Сергей Бодров © URA.RU