Стало известно, что может появиться вместо мусорного полигона в Сысерти

Вместо мусоросортировочного комплекса в Сысерти могут построить ферму
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Алексей Бобров подчеркнул, что окончательное решение по использованию участка не принято
Алексей Бобров подчеркнул, что окончательное решение по использованию участка не принято Фото:

На участке в Сысертском городском округе Свердловской области, где ранее планировали построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», теперь может появиться ферма или свиноводческий комплекс. Об этом сообщил представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Скорее всего, будет какое-то предприятие. Рассматривалась возможность строительства птицефермы, свиноводческого комплекса. Но решение не принято, поэтому пока пауза», — рассказал Бобров.

При этом он отметил, что проект мусороперерабатывающего комплекса для нужд Екатеринбургской агломерации продолжит развиваться. Параметры нового проекта определят в ближайшие 12-18 месяцев.

По словам Алексея Боброва, областные власти изучили около 20 участков для полигона
По словам Алексея Боброва, областные власти изучили около 20 участков для полигона
Фото:

Как он отметил, областные власти уже изучили порядка двадцати возможных участков для размещения мусорного полигона, однако ни один из них не соответствовал установленным требованиям. Среди прочего рассматривалась площадка к северу от Березовского, однако эта территория оказалась в зоне интересов Министерства обороны.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил о прекращении реализации проекта мусорного комплекса в Сысерти и принятии решения пересмотреть концессионное соглашение с ООО «Экологические системы» (связана с «Корпорацией СТС»). Компания-концессионер поддержала решение главы региона.

Компания «Экологические системы» является дочерним предприятием «Облкоммунэнерго», которая ранее построила в Нижнем Тагиле по концессии с властями мусоросортировочный комплекс. В рамках соглашения был построен мусоросортировочный завод, участок компостирования и полигон для того, что уже невозможно переработать. Ранее его положительно оценили депутаты свердловского заксобрания и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

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На участке в Сысертском городском округе Свердловской области, где ранее планировали построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», теперь может появиться ферма или свиноводческий комплекс. Об этом сообщил представитель акционеров «Корпорации СТС» Алексей Бобров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Скорее всего, будет какое-то предприятие. Рассматривалась возможность строительства птицефермы, свиноводческого комплекса. Но решение не принято, поэтому пока пауза», — рассказал Бобров. При этом он отметил, что проект мусороперерабатывающего комплекса для нужд Екатеринбургской агломерации продолжит развиваться. Параметры нового проекта определят в ближайшие 12-18 месяцев. Как он отметил, областные власти уже изучили порядка двадцати возможных участков для размещения мусорного полигона, однако ни один из них не соответствовал установленным требованиям. Среди прочего рассматривалась площадка к северу от Березовского, однако эта территория оказалась в зоне интересов Министерства обороны. Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер объявил о прекращении реализации проекта мусорного комплекса в Сысерти и принятии решения пересмотреть концессионное соглашение с ООО «Экологические системы» (связана с «Корпорацией СТС»). Компания-концессионер поддержала решение главы региона. Компания «Экологические системы» является дочерним предприятием «Облкоммунэнерго», которая ранее построила в Нижнем Тагиле по концессии с властями мусоросортировочный комплекс. В рамках соглашения был построен мусоросортировочный завод, участок компостирования и полигон для того, что уже невозможно переработать. Ранее его положительно оценили депутаты свердловского заксобрания и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
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