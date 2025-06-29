В районе ХМАО будут бесплатно возить школьников на автобусах

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа дети и подростки до 18 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в летний период. Об этом сообщили власти муниципалитета на официальном сайте.
«Сегодня состоялось подписание трехстороннего соглашения между администрацией города, администрацией Советского района и МУП „Межшкольный учебный комбинат“ о бесплатном проезде детей и подростков до 18 лет на общественном транспорте в летний период. Соглашение было инициировано главой Советского Александром Кулагиным», — сообщила мэрия района.
Глава Советского пояснил, что решение о запуске бесплатного проезда было принято для поддержки семей с детьми, особенно проживающих в отдаленных микрорайонах. «Летом сотни детей посещают летние площадки, секции или участвуют в программе „Детвора“, однако для многих семей с невысоким достатком поездки на общественном транспорте становятся серьезным препятствием», — отметил Кулагин.
В администрации добавили, что подготовка к реализации инициативы началась в конце мая 2025 года. При разработке соглашения был учтен положительный опыт других муниципалитетов. Финансирование проекта осуществляется за счет средств городского бюджета, а срок действия соглашения рассчитан на три года. Ожидается, что бесплатный проезд позволит детям активнее участвовать в городских мероприятиях и облегчить организацию летнего досуга для родителей.
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