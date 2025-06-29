29 июня 2025

В районе ХМАО будут бесплатно возить школьников на автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы в Советском районе ХМАО будут возить школьников бесплатно все лето
Автобусы в Советском районе ХМАО будут возить школьников бесплатно все лето Фото:

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа дети и подростки до 18 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в летний период. Об этом сообщили власти муниципалитета на официальном сайте.

«Сегодня состоялось подписание трехстороннего соглашения между администрацией города, администрацией Советского района и МУП „Межшкольный учебный комбинат“ о бесплатном проезде детей и подростков до 18 лет на общественном транспорте в летний период. Соглашение было инициировано главой Советского Александром Кулагиным», — сообщила мэрия района.

Глава Советского пояснил, что решение о запуске бесплатного проезда было принято для поддержки семей с детьми, особенно проживающих в отдаленных микрорайонах. «Летом сотни детей посещают летние площадки, секции или участвуют в программе „Детвора“, однако для многих семей с невысоким достатком поездки на общественном транспорте становятся серьезным препятствием», — отметил Кулагин.

В администрации добавили, что подготовка к реализации инициативы началась в конце мая 2025 года. При разработке соглашения был учтен положительный опыт других муниципалитетов. Финансирование проекта осуществляется за счет средств городского бюджета, а срок действия соглашения рассчитан на три года. Ожидается, что бесплатный проезд позволит детям активнее участвовать в городских мероприятиях и облегчить организацию летнего досуга для родителей.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) запускали бесплатные автобусы. Они возили пассажиров до кладбища и обратно в День поминовения усопших.

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В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа дети и подростки до 18 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в летний период. Об этом сообщили власти муниципалитета на официальном сайте. «Сегодня состоялось подписание трехстороннего соглашения между администрацией города, администрацией Советского района и МУП „Межшкольный учебный комбинат“ о бесплатном проезде детей и подростков до 18 лет на общественном транспорте в летний период. Соглашение было инициировано главой Советского Александром Кулагиным», — сообщила мэрия района. Глава Советского пояснил, что решение о запуске бесплатного проезда было принято для поддержки семей с детьми, особенно проживающих в отдаленных микрорайонах. «Летом сотни детей посещают летние площадки, секции или участвуют в программе „Детвора“, однако для многих семей с невысоким достатком поездки на общественном транспорте становятся серьезным препятствием», — отметил Кулагин. В администрации добавили, что подготовка к реализации инициативы началась в конце мая 2025 года. При разработке соглашения был учтен положительный опыт других муниципалитетов. Финансирование проекта осуществляется за счет средств городского бюджета, а срок действия соглашения рассчитан на три года. Ожидается, что бесплатный проезд позволит детям активнее участвовать в городских мероприятиях и облегчить организацию летнего досуга для родителей. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) запускали бесплатные автобусы. Они возили пассажиров до кладбища и обратно в День поминовения усопших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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