NYT: в Италии из-за кризиса с мигрантами становятся популярны радикалы

В Италии, как и в других странах Европы, на фоне продолжающегося миграционного кризиса набирают популярность радикальные подходы к решению проблемы, сообщает The New York Times. Если шесть лет назад взгляды депутата Европарламента от Италии Никола Прокаччини и его партии «Братья Италии» считались слишком жесткими и подвергались критике, то теперь их риторика находит отклик даже среди умеренных политиков.
«Те, кто раньше называл наш подход [в борьбе с мигрантами] расистским и ксенофобским, постепенно начинают соглашаться с нашей позицией», — заявил Прокаччини в интервью NYT, подчеркивая, что проблемы с мигрантами остаются серьезными для Европы. Он отметил, что даже политики из центристских и левоцентристских кругов начинают поддерживать более строгие меры, направленные на упрощение депортации нелегальных мигрантов и усиление контроля на границах.
Примером этого стало неожиданное сотрудничество премьер-министра Дании Метте Фредериксен, представляющей социал-демократов, с итальянским премьером Джорджией Мелони, лидером правой партии «Братья Италии». В мае 2025 года они договорились о более жестких мерах, включая перенаправление мигрантов в третьи страны, что подчеркивает отчаяние европейских лидеров в попытках хоть как-то обуздать кризис. Однако такие шаги, как попытка Италии отправлять мигрантов в Албанию для обработки заявлений на убежище, сталкиваются с юридическими барьерами и общественным недовольством, лишь усугубляя хаос.
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