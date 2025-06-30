Челябинец разбил скульптуру на Кировке после ссоры с подругой

Житель Челябинска разбил зеркало скульптуры «Модница» на Кировке после ссоры с подругой. Как сообщили в пресс-службе главка региона, полицейские задержали молодого человека по горячим следам.
«Повредившего скульптуру „Модница“ челябинца на месте происшествия задержали полицейские, несущие службу на Кировке. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи объяснений», — рассказали сотрудники полиции на сайте.
Очевидцем происшествия стал сотрудник патрульно-постовой службы, который находился неподалеку. Задержали 19-летнего вандала без эксцессов. Решается вопрос о квалификации его действий относительно закона.
Власти Челябинска восстановят скульптуру. Об этом в мэрии сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев.
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