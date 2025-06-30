Челябинец разбил скульптуру на Кировке после ссоры с подругой

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Челябинец выместил на скульптуре зло после ссоры со своей девушкой
Челябинец выместил на скульптуре зло после ссоры со своей девушкой Фото:

Житель Челябинска разбил зеркало скульптуры «Модница» на Кировке после ссоры с подругой. Как сообщили в пресс-службе главка региона, полицейские задержали молодого человека по горячим следам.

«Повредившего скульптуру „Модница“ челябинца на месте происшествия задержали полицейские, несущие службу на Кировке. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи объяснений», — рассказали сотрудники полиции на сайте.

Очевидцем происшествия стал сотрудник патрульно-постовой службы, который находился неподалеку. Задержали 19-летнего вандала без эксцессов. Решается вопрос о квалификации его действий относительно закона.

Власти Челябинска восстановят скульптуру. Об этом в мэрии сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев.

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Житель Челябинска разбил зеркало скульптуры «Модница» на Кировке после ссоры с подругой. Как сообщили в пресс-службе главка региона, полицейские задержали молодого человека по горячим следам. «Повредившего скульптуру „Модница“ челябинца на месте происшествия задержали полицейские, несущие службу на Кировке. Мужчину доставили в отдел полиции для дачи объяснений», — рассказали сотрудники полиции на сайте. Очевидцем происшествия стал сотрудник патрульно-постовой службы, который находился неподалеку. Задержали 19-летнего вандала без эксцессов. Решается вопрос о квалификации его действий относительно закона. Власти Челябинска восстановят скульптуру. Об этом в мэрии сообщил замглавы по соцразвитию Сергей Авдеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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