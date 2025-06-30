В Челябинске задержан ректор главного спортивного вуза Урала Черепов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из здания вуза Евгения Черепова увезли в наручниках
Из здания вуза Евгения Черепова увезли в наручниках Фото:

В Челябинске задержан и.о. ректора главного спортивного вуза Урала, Уральского госуниверситета физкультуры, Евгений Черепов. Об этом URA.RU сообщили источники в вузе.

«В кабинете Черепова прошли обыски. Из здания его увезли в наручниках. Подозревают в получении взятки», — рассказали в вузе. В приемной Черепова на звонки не отвечают. В правоохранительных органах пока эту информацию не комментируют.

Черепов стал и.о. ректора в начале марта. Ранее он руководил кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ. Он сменил на посту руководителя университета Сергея Серикова, с которым минспорта РФ не стали продлять контракт.

Источник URA.RU сообщил, что взятка может быть связана с прежним местом работы Черепова. Речь идет о двух эпизодах, на сумму свыше 200 тысяч рублей.

УралГУФК является единственным окружным вузом с главным офисом в Челябинске. Есть представительства в Уфе и Екатеринбурге. Вуз в последние годы стал одним из самых коррумпированных. Экс-ректор Евгений Орехов оправлен в колонию за получении взяток. Предыдущий руководитель УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение денег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске задержан и.о. ректора главного спортивного вуза Урала, Уральского госуниверситета физкультуры, Евгений Черепов. Об этом URA.RU сообщили источники в вузе. «В кабинете Черепова прошли обыски. Из здания его увезли в наручниках. Подозревают в получении взятки», — рассказали в вузе. В приемной Черепова на звонки не отвечают. В правоохранительных органах пока эту информацию не комментируют. Черепов стал и.о. ректора в начале марта. Ранее он руководил кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ. Он сменил на посту руководителя университета Сергея Серикова, с которым минспорта РФ не стали продлять контракт. Источник URA.RU сообщил, что взятка может быть связана с прежним местом работы Черепова. Речь идет о двух эпизодах, на сумму свыше 200 тысяч рублей. УралГУФК является единственным окружным вузом с главным офисом в Челябинске. Есть представительства в Уфе и Екатеринбурге. Вуз в последние годы стал одним из самых коррумпированных. Экс-ректор Евгений Орехов оправлен в колонию за получении взяток. Предыдущий руководитель УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...