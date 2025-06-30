В Челябинске задержан и.о. ректора главного спортивного вуза Урала, Уральского госуниверситета физкультуры, Евгений Черепов. Об этом URA.RU сообщили источники в вузе.
«В кабинете Черепова прошли обыски. Из здания его увезли в наручниках. Подозревают в получении взятки», — рассказали в вузе. В приемной Черепова на звонки не отвечают. В правоохранительных органах пока эту информацию не комментируют.
Черепов стал и.о. ректора в начале марта. Ранее он руководил кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ. Он сменил на посту руководителя университета Сергея Серикова, с которым минспорта РФ не стали продлять контракт.
Источник URA.RU сообщил, что взятка может быть связана с прежним местом работы Черепова. Речь идет о двух эпизодах, на сумму свыше 200 тысяч рублей.
УралГУФК является единственным окружным вузом с главным офисом в Челябинске. Есть представительства в Уфе и Екатеринбурге. Вуз в последние годы стал одним из самых коррумпированных. Экс-ректор Евгений Орехов оправлен в колонию за получении взяток. Предыдущий руководитель УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение денег.
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