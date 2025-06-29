В ХМАО июль начнется с аномальной жары, гроз и шквалистого ветра

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа в первые дни июля ждет аномально жаркая погода с грозами, шквалистым ветром и резкими перепадами температур. Такой прогноз опубликовали синоптики окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Температура воздуха днём достигнет 31 °С, местами пройдут кратковременные ливни и грозы. Ночью ожидается от 13 до 19 °С, местами до 8 °С, возможны грозы, дожди и туман. Ветер восточной четверти, ночью 4–9 м/с, днем с порывами до 18 м/с», — предупредили в окружном гидрометцентре.
1 июля днем в регионе обещают кратковременные осадки и грозы, ветер с востока усилится до 15–18 м/с, при этом воздух прогреется до 26-31 °С, в северо-западных районах — до 21 °С.
2 июля в некоторых районах пройдут сильные дожди, температура днем достигнет +30 °С, а в отдельных зонах не поднимется выше +19 °С. 3 июля ожидается аналогичная погода: грозы, кратковременные осадки и сильный ветер.
Ранее URA.RU писало, что на территории ХМАО 30 июня воздух прогреется до +29 градусов. В окружном Управлении МЧС сообщили, что данный показатель превышает норму на 5 градусов.
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