ООН осудила Украину за публикацию пыток российских военных

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило Украину за распространение изображений и видеозаписей с военнопленными российскими солдатами. Об этом говорится в свежем докладе ведомства о ситуации с правами человека на Украине за период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.
«УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих, удерживаемых Украиной, были обнародованы и впоследствии публично распространялись в интернете, в том числе украинскими властями, и в СМИ за отчетный период», — сказано в документе. Авторы подчеркивают, что речь идет о систематических случаях, зафиксированных в отчетный период, включая распространение видеозаписей допросов и личной информации.
Как отмечается в документе, публикация таких материалов противоречит нормам международного гуманитарного права, поскольку подвергает военнопленных дополнительной опасности. В УВКПЧ подчеркнули, что подобные действия — в том числе размещение фото и видео в интернете, в СМИ и официальных источниках — нарушают принцип защиты пленных от «публичного любопытства». При этом, как уточняется, в отношении российской стороны подобных обвинений в докладе не содержится.
Ранее сообщалось, что ООН подтвердила факты казни российских военнослужащих на территории Украины. Кроме того, организация зафиксировала еще один предполагаемый случай казни гражданина России в Харьковской области. В общей сложности с февраля 2022 года Управление провело проверку и официально подтвердило 26 эпизодов казней военнопленных и раненых россиян, передает телеканал 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.