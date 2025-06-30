ООН осудила Украину за публикацию пыток российских военных

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ООН обвинила Украину в нарушении международного права
ООН обвинила Украину в нарушении международного права Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило Украину за распространение изображений и видеозаписей с военнопленными российскими солдатами. Об этом говорится в свежем докладе ведомства о ситуации с правами человека на Украине за период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.

«УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих, удерживаемых Украиной, были обнародованы и впоследствии публично распространялись в интернете, в том числе украинскими властями, и в СМИ за отчетный период», — сказано в документе. Авторы подчеркивают, что речь идет о систематических случаях, зафиксированных в отчетный период, включая распространение видеозаписей допросов и личной информации.

Как отмечается в документе, публикация таких материалов противоречит нормам международного гуманитарного права, поскольку подвергает военнопленных дополнительной опасности. В УВКПЧ подчеркнули, что подобные действия — в том числе размещение фото и видео в интернете, в СМИ и официальных источниках — нарушают принцип защиты пленных от «публичного любопытства». При этом, как уточняется, в отношении российской стороны подобных обвинений в докладе не содержится.

Ранее  сообщалось, что ООН подтвердила факты казни российских военнослужащих на территории Украины. Кроме того, организация зафиксировала еще один предполагаемый случай казни гражданина России в Харьковской области. В общей сложности с февраля 2022 года Управление провело проверку и официально подтвердило 26 эпизодов казней военнопленных и раненых россиян, передает телеканал 360.ru

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило Украину за распространение изображений и видеозаписей с военнопленными российскими солдатами. Об этом говорится в свежем докладе ведомства о ситуации с правами человека на Украине за период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. «УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих, удерживаемых Украиной, были обнародованы и впоследствии публично распространялись в интернете, в том числе украинскими властями, и в СМИ за отчетный период», — сказано в документе. Авторы подчеркивают, что речь идет о систематических случаях, зафиксированных в отчетный период, включая распространение видеозаписей допросов и личной информации. Как отмечается в документе, публикация таких материалов противоречит нормам международного гуманитарного права, поскольку подвергает военнопленных дополнительной опасности. В УВКПЧ подчеркнули, что подобные действия — в том числе размещение фото и видео в интернете, в СМИ и официальных источниках — нарушают принцип защиты пленных от «публичного любопытства». При этом, как уточняется, в отношении российской стороны подобных обвинений в докладе не содержится. Ранее  сообщалось, что ООН подтвердила факты казни российских военнослужащих на территории Украины. Кроме того, организация зафиксировала еще один предполагаемый случай казни гражданина России в Харьковской области. В общей сложности с февраля 2022 года Управление провело проверку и официально подтвердило 26 эпизодов казней военнопленных и раненых россиян, передает телеканал 360.ru. 
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