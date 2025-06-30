Газманов приехал на челябинское озеро Увильды в гости к экс-сенатору из ХМАО

Известный исполнитель Олег Газманов посетил озеро Увильды, расположенное в Челябинской области. Его принимал уроженец региона, бывший член Совета Федерации Федерального Собрания от Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Виктор Пичугов.
«Наш земляк Виктор Пичугов много лет дружит с певцом и композитором Олегом Газмановым. После напряженного концертного графика Олег Михайлович с удовольствием принял приглашение Виктора Александровича приехать на несколько дней на его малую родину, отдохнуть от концертов, интервью, повышенного внимания поклонников, ритма огромного мегаполиса», — написало сообщество «Поселок Тайгинка. Год рождения — 1942-й» в соцсети «ВКонтакте».
Народный артист России Олег Газманов посетил часовню святого Александра Невского в поселке Тайгинка, строительство которой проходило при содействии Пичугова, говорится в сообщении. Кроме того, он побывал в храме Рождества Христова, где настоятель Михаил Иванович Чирков преподнес певцу в дар книгу «Прогулки по Кыштыму».
Также Олег Газманов провел время на озере Увильды. Артист назвал его «Уральским Байкалом». Он прогулялся по живописным местам, занимался рыбалкой и совершал прогулку на катере по озеру вместе с близкими.
Виктор Пичугов был членом Совета Федерации от Ханты-Мансийского автономного округа с 2006 по 2014 год. В 2004 году он основал «Фонд возрождения поселка Тайгинка» с целью содействия развитию социальной инфраструктуры как самого поселка, так и города Кыштыма.
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