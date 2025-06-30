30 июня 2025

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон атаковал машину во время ее движения
Дрон атаковал машину во время ее движения Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Ракитянском районе Белгородской области беспилотный летательный аппарат из Украины совершил атаку на легковой автомобиль во время его движения. В результате происшествия водитель транспортного средства получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района движущийся легковой автомобиль атакован дроном. Ранен водитель. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Глава региона сообщил, что пострадавшему была предоставлена необходимая медицинская помощь, после чего он будет проходить дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Также губернатор отметил, что транспортное средство получило повреждения.

Ранее в Белгородской области беспилотный летательный аппарат также атаковал автомобиль, в результате чего два человека получили ранения. За ночь 29 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом написал телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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В Ракитянском районе Белгородской области беспилотный летательный аппарат из Украины совершил атаку на легковой автомобиль во время его движения. В результате происшествия водитель транспортного средства получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На участке автодороги Илек-Кошары — Святославка Ракитянского района движущийся легковой автомобиль атакован дроном. Ранен водитель. Мужчина с осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ», — написал Гладков в своем telegram-канале. Глава региона сообщил, что пострадавшему была предоставлена необходимая медицинская помощь, после чего он будет проходить дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Также губернатор отметил, что транспортное средство получило повреждения. Ранее в Белгородской области беспилотный летательный аппарат также атаковал автомобиль, в результате чего два человека получили ранения. За ночь 29 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом написал телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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