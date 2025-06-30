30 июня 2025

В ЛНР зафиксировали массовый пролет дронов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Только над Луганском пролетели более 20 БПЛА
Только над Луганском пролетели более 20 БПЛА Фото:

Массовый пролет БПЛА зафиксирован над территорией Луганской Народной Республики. Более 20 украинских беспилотников зафиксированы только над Луганском. Об этом сообщает правительство ЛНР в своем официальном telegram-канале.

«Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника. Режим осторожности введен в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ», — говорится в соообщении.

Данные о масштабах ущерба инфраструктурным объектам уточняются. Ранее в региональных экстренных службах ТАСС сообщили, что после пролета украинских беспилотников в различных районах Луганска возникли возгорания.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела столицы Донецкой Народной Республики вечером 30 июня погибла женщина. Еще трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. По данным оперативных служб республики, в течение суток со стороны ВСУ было совершено 26 атак с использованием дальнобойных ракет, ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотников.

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Массовый пролет БПЛА зафиксирован над территорией Луганской Народной Республики. Более 20 украинских беспилотников зафиксированы только над Луганском. Об этом сообщает правительство ЛНР в своем официальном telegram-канале. «Над территорией ЛНР фиксируется массовый пролет БПЛА противника. Режим осторожности введен в Луганске, Красном Луче, Лутугино, Свердловске, Суходольске, Белокуракино. Только над Луганском зафиксировано более двух десятков дронов ВСУ», — говорится в соообщении. Данные о масштабах ущерба инфраструктурным объектам уточняются. Ранее в региональных экстренных службах ТАСС сообщили, что после пролета украинских беспилотников в различных районах Луганска возникли возгорания. Ранее сообщалось, что в результате обстрела столицы Донецкой Народной Республики вечером 30 июня погибла женщина. Еще трое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, получили ранения. По данным оперативных служб республики, в течение суток со стороны ВСУ было совершено 26 атак с использованием дальнобойных ракет, ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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