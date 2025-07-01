Срок между заявлением и регистрацией брака в РФ хотят сократить до десяти дней

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева («Новые люди») предложила сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 календарных дней. Соответствующее обращение направлено министру юстиции РФ Константину Чуйченко.
В письме Авксентьева пояснила, что действующая редакция статьи 11 Семейного кодекса Российской Федерации предусматривает обязательный месячный срок ожидания с момента подачи заявления до заключения брака в органах ЗАГС. «Настолько длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и зачастую создает избыточную бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака», — говорится в обращении депутата, передает РИА Новости.
В обращении подчеркивается, что сокращение минимального срока до 10 календарных дней позволит сделать процесс регистрации брака более гибким и адаптированным к жизненным ситуациям граждан. Авксентьева считает, что такие изменения позволят снизить административные барьеры и ускорят прохождение процедуры для всех желающих вступить в брак, не затрагивая при этом основных принципов семейного законодательства.
Депутаты получают обращения от граждан с просьбой восстановить обязательное внесение в паспорта сведений о регистрации брака и наличии детей, которые с 2021 года указываются исключительно по желанию владельца документа. После отмены обязательных отметок в паспортах граждане неоднократно высказывали недовольство недостатком информации.
В Госдуме пояснили, что ранее при предъявлении паспорта можно было сразу определить семейное положение человека — дату рождения, факт заключения брака и количество детей. В настоящее время эти данные в документе зачастую отсутствуют, а внешние признаки, такие как наличие обручального кольца, не всегда позволяют определить статус. Это, по мнению россиян, вызывает дополнительные вопросы со стороны окружающих относительно семейного положения владельца паспорта.
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