«Увидела этот ужас»: Очевидцы рассказали об ударах ВСУ по Донецку

В результате ракетного обстрела Донецка, осуществленного с применением дальнобойных ракет, погибла одна женщина, еще трое гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Местные жители рассказали URA.RU о напряженной обстановке во время обстрела.
Одна из жительниц города сообщила, что находилась в автомобиле во время атаки ВСУ. «Ехала по улице Артема. Услышала много страшных звуков, поначалу думала — ПВО. А потом как шарахнуло пару раз и сразу дым столбом. Проехала мимо — увидела этот ужас, забрала двух девушек с улицы и уехала по-быстрому подальше», — поделилась очевидец Элина.
Житель Ян рассказал, что насчитал не менее двенадцати сбитых беспилотников, а обстрел продолжался до глубокой ночи. По его словам, после интенсивной атаки по городу включились сирены и начали работать машины скорой помощи.
«Было примерно 21:30 как бы уже предночное небо и ничего не предвещало, что сейчас будет происходить ужас, над домом пронеслись три ракеты с характерным углом и свистом для гиперзвуковых ракет, сразу же побежали в коридор, а маленький братик сильно расплакался т.к испугался, обстрел продолжался где то до 22:10 именно по Донецку, после чего в 23:20 наше ПВО начало сбивать украинские БПЛА и честно бог знает сколько их было, т.к я сбился уже на 12», — утверждает он.
Еще одна жительница Донецка что испытала шок и оцепенение. По ее словам, ощущение тревоги усилилось из-за того, что район, где произошел обстрел, находится недалеко от центра города. «При взрывах в первую очередь думаешь не о себе, а о близких — как и куда спрятать. Особенно это касается пушистых братьев наших меньших. Несколько громких взрывов, потом сирена, звук скорой. Страшно, до жути. Особенно тяжело это воспринимать, когда ты не местная и приехала из места, в котором ничего подобного никогда не было», — рассказала девушка.
Как сообщил другой свидетель, был слышен сильный гул, напоминающий работу автомобилей ночью, однако звук оказался значительно громче и длился дольше обычного. После этого вдалеке наблюдалась вспышка света, сопровождавшаяся отсутствием какого-либо звука.
Пушилин рассказал о последствиях удара по Донецку
Вечером 30 июня в Донецке в результате обстрела погибла одна мирная жительница, еще несколько человек получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, для атаки на город были использованы авиационные ракеты большой дальности. В результате удара пострадали различные объекты инфраструктуры, среди которых оказались торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и одно из отделений банка.
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