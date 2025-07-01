Российского режиссера и актера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине по линии Службы безопасности Украины (СБУ). Информация об этом размещенная в базе данных ведомства.
«Согласно его персональной карточке на сайте службы, он находится в статусе разыскиваемого с марта 2022 года», — сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных. СБУ регулярно заочно выдвигает обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям.
Кроме того, имя режиссера внесено в перечень украинского интернет-ресурса «Миротворец». Там публикуются персональные данные лиц, которых авторы сайта считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины. Интернет-портал работает с 2014 года и занимается публикацией личных данных журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым, Донбасс или причастных к действиям, которые администрация сайта считает нарушающими интересы Украины.
Ранее список «Миротворца» пополнился звездами российского футбола. Там появились карточки футболистов Андрея Аршавина, Романа Широкова, Игоря Семшова, Дмитрия Сычева, Динияра Билялетдинова и Романа Адамова, завоевавшие бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года в составе российской сборной.
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