Температура воздуха в июле на Южном Урале будет в среднем на один градус выше климатической нормы. Об этом сообщает Челябинский центр гидрометеорологии со ссылкой на Гидрометцентр России.
«По данным Гидрометцентра России во втором месяце лета среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +20...+22°, что выше нормы на один градус и более (норма +17...+20 градусов)», — уточняют синоптики.
При этом осадков выпадет близко к норме или чуть меньше — 70-108 миллиметров в северной половине области, 48-77 — в южной. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Челябинской области дождей будет меньше нормы.
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