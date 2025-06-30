30 июня 2025

Гидрометцентр: Июль на Южном Урале будет теплее климатической нормы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погода июля будет благоприятствовать пляжному отдыху
Погода июля будет благоприятствовать пляжному отдыху Фото:

Температура воздуха в июле на Южном Урале будет в среднем на один градус выше климатической нормы. Об этом сообщает Челябинский центр гидрометеорологии со ссылкой на Гидрометцентр России.

«По данным Гидрометцентра России во втором месяце лета среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +20...+22°, что выше нормы на один градус и более (норма +17...+20 градусов)», — уточняют синоптики.

При этом осадков выпадет близко к норме или чуть меньше — 70-108 миллиметров в северной половине области, 48-77 — в южной. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Челябинской области дождей будет меньше нормы.

Челябинская область вошла в зону с температурой выше климатической нормы
Челябинская область вошла в зону с температурой выше климатической нормы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Температура воздуха в июле на Южном Урале будет в среднем на один градус выше климатической нормы. Об этом сообщает Челябинский центр гидрометеорологии со ссылкой на Гидрометцентр России. «По данным Гидрометцентра России во втором месяце лета среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается +20...+22°, что выше нормы на один градус и более (норма +17...+20 градусов)», — уточняют синоптики. При этом осадков выпадет близко к норме или чуть меньше — 70-108 миллиметров в северной половине области, 48-77 — в южной. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Челябинской области дождей будет меньше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...