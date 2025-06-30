30 июня 2025

В Свердловской области сменили главу государственных аптек

В Свердловской области новым директором аптек «Фармация» назначена Трушникова
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на Среднем Урале насчитывается 128 аптек и аптечных пунктов сети
Всего на Среднем Урале насчитывается 128 аптек и аптечных пунктов сети Фото:

Сеть государственных аптек «Фармация» в Свердловской области возглавила Марина Трушникова. На этом посту она сменила Андрея Герстнера, у которого истек срок трудового договора, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Данное решение принято в связи с прекращением трудового договора с предыдущим руководителем учреждения Андреем Викторовичем Герстнером 30 июня», — пояснили там. Трушникова официально приступила к исполнению новых обязанностей с 1 июля.

До назначения она занимала должность гендиректора ООО «Международные цифровые технологии», а также возглавляла подразделение закупок автономной некоммерческой организации «Университет национальной технологической инициативы 2035».

Помимо этого Трушникова имеет семилетний опыт руководства департаментом госзакупок Свердловской области (2013–2020 годы). Там она отвечала за организацию и контроль системы закупок региона.

Ранее министр здравоохранения-замгубернатора Татьяна Савинова заявила о ликвидации крупного поставщика лекарств и медтехники — АО «Фармация». На данный момент в регионе действует ГАУ «Фармация», которое, по замыслу авторов реформы, должно было заниматься только сильнодействующими и наркотическими средствами.

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Сеть государственных аптек «Фармация» в Свердловской области возглавила Марина Трушникова. На этом посту она сменила Андрея Герстнера, у которого истек срок трудового договора, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Данное решение принято в связи с прекращением трудового договора с предыдущим руководителем учреждения Андреем Викторовичем Герстнером 30 июня», — пояснили там. Трушникова официально приступила к исполнению новых обязанностей с 1 июля. До назначения она занимала должность гендиректора ООО «Международные цифровые технологии», а также возглавляла подразделение закупок автономной некоммерческой организации «Университет национальной технологической инициативы 2035». Помимо этого Трушникова имеет семилетний опыт руководства департаментом госзакупок Свердловской области (2013–2020 годы). Там она отвечала за организацию и контроль системы закупок региона. Ранее министр здравоохранения-замгубернатора Татьяна Савинова заявила о ликвидации крупного поставщика лекарств и медтехники — АО «Фармация». На данный момент в регионе действует ГАУ «Фармация», которое, по замыслу авторов реформы, должно было заниматься только сильнодействующими и наркотическими средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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